Italiano detenuto ad Alligator Alcatraz, appello choc: in gabbia come polli, fatemi uscire dall’incubo

Roma, 20 luglio 2025 – "Siamo in gabbia come polli, mi facciano uscire da questo incubo”. È un grido disperato, un appello che vuole scuotere l’opinione pubblica, quello di Gaetano Mirabella Costa, uno dei due italiani detenuti ad Alligator Alcatraz, il centro di detenzione per migranti irregolari costruito in Florida dall’amministrazione Trump.

Intervistato dal Tg2, si è rivolto direttamente alle autorità italiane affinché si adoperino per la sua liberazione. “Non ho la possibilità di parlare con un avvocato e nemmeno con un giudice”, ha aggiunto.

Per chiarire l’accostamento ai polli, il 45enne siciliano ha raccontato che vengono sistemate "trentadue persone per ogni gabbia" e con "tre bagni all'aperto, vedono tutti quello che fai".

Una veduta aerea del centro per migranti "Alligator Alcatraz" in Florida (Ansa)

Mirabella Costa vive in Florida da una decina d'anni. Denunciato per violenze dall'ex moglie, era stato arrestato per aggressione. Il 9 luglio, dopo sei mesi di carcere, sarebbe dovuto tornare libero, ma gli è stata contestata la violazione della legge sull'immigrazione ed è stato trasferito nel nuovo centro di detenzione nelle paludi della Florida.

Da allora non ha ricevuto un'incriminazione formale. "Non ho la possibilità di parlare con un avvocato e nemmeno con un giudice", ha riferito.

Il nuovo centro di detenzione per migranti illegali sorge sulle paludi della Florida, le famose Everglades popolate da alligatori, coccodrilli e pitoni. "Ho sentito mio figlio, l'unica cosa positiva è che ha la possibilità di parlare al telefono. Sono appena tornata dal lavoro, non me la sento di dire altro al momento", ha detto Rosanna Mirabella Costa, madre di Gaetano. La donna in precedenza aveva raccontato al Tg2 che il figlio "è stato portato con le catene alle mani e ai piedi come un cane".

L’altro italiano detenuto, Fernando Artese

Con Gaetano Mirabella Costa si trova detenuto al centro Alligator Alcatraz anche l’italo argentino Fernando Eduardo Artese, 63 anni. È stato arrestato a fine giugno poco prima di imbarcarsi in un viaggio con la figlia Carla che li avrebbe portati dalla Florida alla California, e poi in Argentina e Spagna.

I due volevano documentare la loro traversata aprendo un canale YouTube dal nome 'Argentinomade'.

Qualche ora prima di partire, però, Artese è stato arrestato vicino a Jupiter, in Florida, con un mandato di cattura legato a un'accusa di guida senza patente di marzo scorso. Carla ha raccontato ai media della Florida che suo padre, immigrato senza documenti, non si era presentato all'udienza in tribunale dopo aver appreso che alcune persone erano state fermate dalle autorità dell'immigrazione mentre comparivano davanti al giudice.

Artese è stato quindi portato al carcere delle Martin County e la sua famiglia ha pagato una cauzione da 250 dollari per farlo uscire ma non è bastato. Il 63enne è stato trattenuto lo stesso ai fini dell'immigrazione.