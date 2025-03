Due italiani morti in Kenya: nell’incidente anche 4 connazionali feriti

Roma, 3 marzo 2025 – Due italiani sono morti in un incidente stradale in Kenya. Si tratterebbe di due turisti, un uomo e una donna originari di Milano e di Albiano (Trento): viaggiavano su un piccolo bus con un tour operator italiano. Con loro a bordo del mezzo anche altri 4 connazionali che sarebbero feriti e ricoverati in due ospedali diversi. L’uomo è morto sul colpo mentre la donna subito dopo il ricovero.

L’incidente è avvenuto a Diani, località della costa nella contea di Kwale nota per le sue spiagge mozzafiato, 35 km a sud di Mombasa.

La Farnesina ha attivato il console a Mombasa, l'agente consolare a Diani oltre che il personale dell'ambasciata a Nairobi, per chiarire la dinamica dei fatti.

Notizia in aggiornamento