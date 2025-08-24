Liberati due italiani in Venezuela. Ma Alberto Trentini resta in carcere

Caracas, 24 agosto 2025 – ​​Due italo venezuelani detenuti nel carcere della polizia politica, il famigerato El Helicoide – costruito come centro commerciale a metà anni Cinquanta e poi trasformato “nell’inferno dei prigionieri” –, sono stati scarcerati l’altra notte e oggi compariranno davanti al tribunale che contesterà le accuse e prenderà le “misure adeguate”. Contro Amerigo De Grazia – in isolamento dal 7 agosto 2024 e in condizioni di salute precarie – e Margarita Assenza – arrestata il 2 ottobre 2024 – erano state formulate vaghe accuse: l’ex deputato dell’opposizione a Maduro dovrebbe rispondere di cospirazione, mentre all’ex segretaria del sindaco di Maracaibo Rafael Ramirez (anch’egli scarcerato) sono contestati “reati contro il patrimonio dello Stato”.

Le persone liberate sono state tredici. La diplomazia italiana esulta: “Un risultato maturato grazie al lavoro svolto dalla Farnesina e dalle istituzioni dello Stato su impulso del ministro degli Esteri Antonio Tajani e del Governo. L’Ambasciata aveva ripetutamente sensibilizzato sulle preoccupanti condizioni mediche del connazionale perché venisse sottoposto alle cure necessarie”.

Le persone con doppio passaporto detenute in Venezuela (paese la cui crisi politica, sociale ed economica è sempre più devastante) sono ora undici. In più ce n’è uno, Alberto Trentini – arrestato il 15 novembre 2024 e per quel che si sa attualmente in una prigione del Controspionaggio internazionale nello Stato di Miranda –, che è esclusivamente cittadino italiano e per il quale “continua l’azione per la liberazione”. Ma la situazione è grave e senza apparenti spiegazioni se non quella terribile che potrebbe essere una pedina di scambio del presidente Maduro per ottenere concessioni all’estero.

L’uomo, 45 anni e veneziano, bloccato lo scorso 15 novembre a Guasdualito, nei pressi della frontiera con la Colombia a 800 chilometri da Caracas, era in missione come cooperante della Ong Humanity & Inclusion, che in tutto il mondo aiuta le persone disabili e che vivono in situazione di povertà ed esclusione in paesi difficili. Le autorità locali erano informate sul motivo della visita, ma l’arresto è scattato lo stesso.

Alberto Trentini

Per mesi di Trentini non si sono avute notizie e solo dopo le proteste della famiglia con la nostra diplomazia sono state concesse due telefonate, la prima ad aprile 2025, ben cinque mesi dopo il fermo, e una a luglio. Il governo venezuelano l’ha accusato di terrorismo adducendo come prova una falsa lettera dell’Ong che affermava come Trentini non fosse più un loro cooperante, smentita dalla stessa Humanity & Inclusion. Nelle telefonate Alberto ha dichiarato di “stare bene però stremato dalla prigionia”, ma i familiari non hanno avuto l’assicurazione sulla regolare somministrazione di farmaci al congiunto sofferente di ipertensione. “Vorremo poter condividere con le famiglie dei liberati la nostra felicità – scrive l’avvocata Alessandra Ballerini a nome dei Trentini – ma Alberto è in carcere da oltre nove mesi e nessuno ancora l’ha potuto visitare. Esigiamo che il Governo concretizzi con urgenza gli sforzi per portarlo a casa. Ogni giorno in più di detenzione e di attesa è un’intollerabile sofferenza. Liberare Alberto deve diventare la priorità della Farnesina”. Luigi Vignali, esperto diplomatico nominato inviato speciale per il Venezuela, avrebbe aperto nuovi canali di contatto. Solidarietà alla famiglia è stata espressa dal senatore Pier Ferdinando Casini.