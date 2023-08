Italiani investiti a New York, la polizia: non è stato un incidente

New York, 22 agosto 2023 – Secondo la polizia non è stato un incidente. La donna che con l’auto ha investito sette persone ieri sulle strisce a New York, tra cui i turisti italiani Giulia Gardani e Matteo Maj, l’avrebbe fatto intenzionalmente.

Agli agenti Belle Mead, 29 anni, ha raccontato di aver cominciato a pregare e di aver chiuso gli occhi prima di piombare addosso ai pedoni. Le immagini che arrivano dalle telecamere di sicurezza puntate sulla zona dello schianto, vicino Times Squadre, tra la 36esima strada e la 6th avenue, mostrano scene raccapriccianti. "C'era sangue ovunque – ha raccontato Connor Hopkins, un filmaker che si trovava nei paraggi – ho pensato ci fosse stata una sparatoria"

Fra tutte le persone travolte – tutte vive – è stata Giulia Gardani ad avere la peggio: 34 anni, cremonese, ex tennista professionista, Gardani ha subito fratture cervicali, ed è stata sottoposta a un lungo intervento chirurgico, durato oltre 5 ore, ricoverata al Bellevue Hospital.

Matteo Maj, 51 anni, designer, è stato operato al volto per un trauma facciale e poi a una gamba. La coppia che vive a Piacenza sarebbe dovuta rientrare oggi in Italia. New York era l’ultima tappa di un viaggio americano che li aveva portati prima Chicago poi a Boston.

Dopo l’investimento Mead è scappata a bordo della sua Honda Accord, targata New Jersey. La polizia l’ha inseguita per chilometri lungo la Long Island Expressway da Manhattan verso il Queens, prima di bloccarla. Nel frattempo la giovane aveva provocato un altro incidente, per fortuna senza conseguenze. Negativa all’acoltest, sarà valutata da uno psichiatra.