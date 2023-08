Italiani bloccati all’aeroporto di Palma di Maiorca: voli cancellati dalla tempesta Rea. Caos rientro

Roma, 28 agosto 2023 – Sono almeno un migliaio i turisti italiani bloccati all'aeroporto di Palma di Maiorca. I voli di rientro in Italia dall'isola delle Baleari sono stati cancellati in seguito alla disastrosa ondata di maltempo che ha colpito l'arcipelago. La tempesta Rea di vento, pioggia e grandine ha provocato feriti e scontri fra imbarcazioni. A causa del forte vento, a Palma una nave da crociera Britannia ha urtato la petroliera la Castillo de Arteaga. Nelle Baleari si sono registrati 223 incidenti dovuti alla caduta di alberi e alle frane. Decine di voli sono stati annullati nei tre aeroporti dell'arcipelago, con ripercussioni anche sull'operatività dello scalo di Barcellona, che ha registrato forti ritardi.

Rientro in Italia pieno di problemi per gli italiani a Palma di Maiorca

Molti dei turisti italiani che domenica si erano presentati all'aeroporto di Palma di Maiorca per ripartire verso Roma Fiumicino, Cagliari, Malpensa, Verona, Bologna, Pisa e Bergamo hanno visto i loro voli soppressi e sono stati costretti a passare la notte nello scalo. Solo una piccola parte degli italiani è riuscita a organizzare il rientro in Italia con altri voli che prevedevano un primo scalo in altri paesi europei. Su alcune tratte verso gli aeroporti italiani non sono previste disponibilità almeno fino a giovedì. Oltre ai turisti italiani, sono bloccate anche altre migliaia di vacanzieri prevenienti da tutto il mondo.

La Farnesina assiste gli italiani bloccati a Palma

Questa la nota della Farnesina riguardante gli italiani bloccati a Palma di Maiorca: "Il consolato generale d'Italia a Barcellona, in stretto raccordo con la Farnesina, sta prestando assistenza ai connazionali bloccati a Palma di Maiorca a causa del maltempo, che ha comportato ritardi e cancellazioni nei collegamenti aerei da e per l'arcipelago delle Baleari. Il Consolato Generale è in contatto con la compagnia aerea interessata dai disguidi per provvedere al tempestivo inserimento dei connazionali sui primi voli disponibili, mentre alcuni sono già riusciti a lasciare Palma di Maiorca".