Italiani bloccati in Iran, il bimbo di 18 mesi e la mamma iraniana hanno passato il confine con Azerbaigian

Roma, 21 giugno 2025 - Sono in salvo il bimbo parmigiano di 18 mesi e la mamma, architetta iraniana, bloccati in Iran da quando erano andati a trovare i nonni ed è esploso il conflitto con Israele. I due sono riusciti a passare il confine iraniano con l'Azerbaigian, e si stano dirigendo a Baku.

L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino, di una signora italo-iraniana con la sua bimba di 9 anni, rientrate in Italia via Baku (Azerbaijan), dopo essere fuggite da Teheran

Su Instagram il sindaco di Parma, Michele Guerra, spiega che i due a Baku "si imbarcheranno su un aereo verso l'Italia". Nei giorni scorsi il compagno della donna, il ginecologo di Parma Salvatore Politi, aveva lanciato l'Sos per la sua compagna 36enne e il loro bimbo. "Li aspetto in Municipio per un saluto e un abbraccio", conclude il sindaco.

Il ministro Antonio Tajani aveva già predisposto di spostare gli italiani da Teheran fino in Azerbaijan. Dopo le prime 34 persone giunte in Italia via Baku nei giorni scorsi, il secondo gruppo comprende 24 persone tra connazionali e familiari, sono partite dalla capitale iraniana alla volta della città di Astara, con l'assistenza dell'Ambasciata d'Italia.

Un ulteriore convoglio potrebbe partire da Teheran già il prossimo lunedì. L'uscita di nostri connazionali dall’Iran sta coinvolgendo anche altri Paesi limitrofi, come l'Armenia, la Turchia e il Turkmenistan. Assistito dall'Ambasciata d'Italia ad Ashgabat, un connazionale ha attraversato la frontiera turkmena proprio oggi e potrà rientrare in Italia.