Italiana massacrata a Formentera. Il compagno fermato per omicidio

FORMENTERA (Spagna)L’ennesimo femminicidio del 2025 si compie in terra straniera, in un appartamento del residence Mirada 1 di Avenida Miramar a Es Pujols, la località turistica per eccellenza della più piccola isola delle Baleari, in Spagna. Ma sulla vicenda aleggia ancora una patina di dubbio che solo le indagini e l’autopsia potranno dissipare. La vittima si chiamava Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra (Cuneo). Il presunto assassino – in custodia presso l’autorità di polizia della vicina Ibiza – è il compagno, Ivan Sauna, 51 anni, di Busto Arsizio (Varese). Entrambi vivevano da anni a Formentera, ma solo da due lui era iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, fra l’altro in un domicilio diverso da quello dove si è compiuto il delitto, vale a dire la casa di Luisa. Quale sia il movente o se si tratta di un incidente domestico – come sostiene l’accusato - è ancora da stabilire anche se alcuni vicini sentiti dalla Guardia Civil parlano di un rapporto molto burrascoso fra i due, con urla sentite anche nella notte fra sabato e domenica, che si lasciavano e si riprendevano con frequenza.

Una testimone che ha visto la donna il giorno precedente alla sua morte ha dichiarato – secondo quanto riporta "Formentera news" un sito dell’isola in italiano - di avere percepito che era in "condizioni precarie" e portava segni sul viso e sul corpo. Quanto questo abbia pesato sulla sua morte sarà solo l’autopsia – programmata in giornata – a dimostrarlo. Secondo alcune voci da chiarire la donna – che lavorava in un locale notturno della zona - abusava di alcol e di stupefacenti.

Il corpo della Asteggiano è stato trovato verso le 8,30 di domenica dai sanitari dell’emergenza allertati da una chiamata. Per Luisa non c’era più nulla da fare. Il decesso sarebbe avvenuto fra le 3 e le 8. Le prime ricostruzioni dei giornali locali parlano di due ferite da taglio e contusioni multiple compatibili con un pestaggio o una violenta aggressione: ma quando questa sarebbe avvenuta e in che circostanze? Gli investigatori della polizia scientifica arrivati da Palma de Maiorca hanno compiuto tutti i rilievi sul posto e ieri mattina il magistrato di Ibiza ha disposto il fermo di Sauna. Secondo la legislazione spagnola, l’uomo potrebbe essere giudicato da un tribunale specifico competente per i reati di violenza di genere, trattandosi di un presunto femminicidio: le autorità del ministero delle Pari Opportunità hanno infatti già inserito il caso nel registro dei presunti crimini ‘machisti’ che hanno per vittime donne e che sono compiuti da partner o ex mariti.

Il Consolato generale di Barcellona sta seguendo l’evoluzione del caso. Luisa Asteggiano era nata a Bra e fino a dieci anni fa gestiva con la sorella un bar che poi è stato chiuso per una crisi economica. Ha così cominciato a viaggiare all’estero – senza mai tornare in Piemonte - portando con sé il figlioletto, ora quindicenne, avuto dal primo matrimonio e che viveva con lei a Formentera anche se in questi giorni è in Italia dal padre.

Ivan Sauna, invece, era partito da Busto Arsizio e si era stabilito a Formentera dove gestiva un’agenzia immobiliare che affittava appartamenti turistici e dove era noto per la sua vita a tratti sregolata: aveva fra i clienti molti amici della sua zona anche se tornava raramente a casa. Ora è in attesa che il giudice confermi o meno il suo arresto. La presidente delle Baleari, Marga Prohens, ha espresso tutto il supporto ai familiari della vittima: "Non possiamo tollerare la violenza contro le donne".