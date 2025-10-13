Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Esteri
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ostaggi IsraeleTrump KnessetNobel economiaManovra 2026Elezioni in Toscana
Acquista il giornale
EsteriImponente misure di sicurezza per Italia-Israele: inviati rinforzi, coinvolto anche l’Esercito. Occhi puntati sul corteo pro-Pal
13 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Esteri
  3. Imponente misure di sicurezza per Italia-Israele: inviati rinforzi, coinvolto anche l’Esercito. Occhi puntati sul corteo pro-Pal

Imponente misure di sicurezza per Italia-Israele: inviati rinforzi, coinvolto anche l’Esercito. Occhi puntati sul corteo pro-Pal

Massima attenzione è dedicata agli spostamenti della squadra israeliana, dall'arrivo in aeroporto al pernottamento in albergo. Alla manifestazione attesi almeno 10mila partecipanti

Italia-Israele e corteo pro-Pal: imponenti misure di sicurezza a Udine

Italia-Israele e corteo pro-Pal: imponenti misure di sicurezza a Udine

Per approfondire:

Roma, 13 ottobre 2025 – Massicci rinforzi delle forze di polizia, con il coinvolgimento anche dell’esercito: saranno imponenti le misure di sicurezza per la partita di calcio Italia-Israele in programma domani sera allo stadio 'Friuli' di Udine (per la qualificazione ai mondiali 2026), ma anche per il corteo pro-Pal previsto nel pomeriggio. Il piano è stato messo a punto nel corso di una riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica nei giorni scorsi. Alla manifestazione sono attesi almeno 10mila partecipanti. Massima attenzione è dedicata agli spostamenti della squadra israeliana, dall'arrivo in aeroporto al pernottamento in albergo. Smentita dal Dipartimento della pubblica sicurezza la presenza di agenti del Mossad tra la delegazione che accompagna la Nazionale di Tel Aviv.

Sono oltre 8.000 (capienza per l'occasione di 16.000 posti) i biglietti emessi per il match, secondo i dati di ieri sera.

Approfondisci:

Italia-Israele, Kean out: non ha pienamente recuperato dall'infortunio alla caviglia

Italia-Israele, Kean out: non ha pienamente recuperato dall'infortunio alla caviglia

Per quanto riguarda il corteo partirà da piazza della Repubblica alle 17.30 e arriverà in piazza Primo Maggio dopo circa 2 chilometri. Il piano di sicurezza prevede presidi lungo il percorso, ambulanze aggiuntive e divieto di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro. Le limitazioni alla circolazione interesseranno anche vie limitrofe (viale dello Sport, via Bottecchia, via Sagrado) mentre alcune strutture temporanee dell'evento enogastronomico Ein Prosit verranno parzialmente smontate per ragioni di sicurezza. 

Approfondisci:

Famiglie in videochiamata con gli ostaggi, emozione e lacrime di gioia. “Tornate a casa, la guerra non c’è più”

Famiglie in videochiamata con gli ostaggi, emozione e lacrime di gioia. “Tornate a casa, la guerra non c’è più”
Approfondisci:

Trump alla Knesset, ovazione e il discorso: “Alba storica di un nuovo Medio Oriente, a Gaza la vita migliore possibile”. Deputati protestano, portati via

Trump alla Knesset, ovazione e il discorso: “Alba storica di un nuovo Medio Oriente, a Gaza la vita migliore possibile”. Deputati protestano, portati via
Approfondisci:

Gaza, Hamas ha liberato i 20 ostaggi israeliani ancora vivi. Israele ha scarcerato quasi 2 mila palestinesi. Netanyahu cambia idea: non va a Sharm, arrivato Trump

Gaza, Hamas ha liberato i 20 ostaggi israeliani ancora vivi. Israele ha scarcerato quasi 2 mila palestinesi. Netanyahu cambia idea: non va a Sharm, arrivato Trump
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata