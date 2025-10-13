Imponente misure di sicurezza per Italia-Israele: inviati rinforzi, coinvolto anche l’Esercito. Occhi puntati sul corteo pro-Pal

Roma, 13 ottobre 2025 – Massicci rinforzi delle forze di polizia, con il coinvolgimento anche dell’esercito: saranno imponenti le misure di sicurezza per la partita di calcio Italia-Israele in programma domani sera allo stadio 'Friuli' di Udine (per la qualificazione ai mondiali 2026), ma anche per il corteo pro-Pal previsto nel pomeriggio. Il piano è stato messo a punto nel corso di una riunione del Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica nei giorni scorsi. Alla manifestazione sono attesi almeno 10mila partecipanti. Massima attenzione è dedicata agli spostamenti della squadra israeliana, dall'arrivo in aeroporto al pernottamento in albergo. Smentita dal Dipartimento della pubblica sicurezza la presenza di agenti del Mossad tra la delegazione che accompagna la Nazionale di Tel Aviv.

Sono oltre 8.000 (capienza per l'occasione di 16.000 posti) i biglietti emessi per il match, secondo i dati di ieri sera.

Per quanto riguarda il corteo partirà da piazza della Repubblica alle 17.30 e arriverà in piazza Primo Maggio dopo circa 2 chilometri. Il piano di sicurezza prevede presidi lungo il percorso, ambulanze aggiuntive e divieto di utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro. Le limitazioni alla circolazione interesseranno anche vie limitrofe (viale dello Sport, via Bottecchia, via Sagrado) mentre alcune strutture temporanee dell'evento enogastronomico Ein Prosit verranno parzialmente smontate per ragioni di sicurezza.