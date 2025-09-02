Meloni con i Volenterosi (ma online). Resta il no all’invio di truppe italiane

Roma, 1° settembre 2025 – Nessuna convocazione dell’ambasciatore francese. Dopo le dichiarazioni del primo ministro francese François Bayrou l’aspettavano in molti: l’accusa di dumping fiscale contro l’Italia è ben più grave delle intemperanze verbali di Matteo Salvini, che avevano spinto il Quai d’Orsay – il ministero degli Esteri – a chiederne conto alla nostra rappresentante diplomatica. Un po’ per rappresaglia, un po’ perché le parole erano davvero contundenti, la protesta diplomatica ufficiale era più che possibile. Invece ha prevalso una strategia comunicativa opposta. Ostentare superiorità, non “fare finta di niente”, ma “comprendere” le difficoltà in cui si trova la Francia. Una formula quasi più velenosa. Salvini non si fa pregare e lo dice apertamente: “I francesi sono nervosi, il peso del debito è più pericoloso per gli investimenti rispetto al nostro”. Antonio Tajani opta per la prudenza: “Noi non vogliamo fare alcuna polemica con la Francia, ma l’Italia non può essere considerata certamente un paradiso fiscale”. E propone a Parigi di mettere da parte le diatribe per lavorare insieme: “Se la Francia vuole collaborare con noi per completare il mercato interno, il mercato dell’energia, noi siamo pronti a fare di più”. Tutto sommato, la signorilità italiana è a basso costo. A chiarire le cose ci pensano il Wall Street Journal, che definisce la Francia “grande malata d’Europa”, e la presidente della Bce, Christine Lagarde, che promuove l’Italia. Tutt’altra musica per la Francia che è già nei guai e rischia di peggiorare la posizione la settimana prossima, quando una crisi al buio potrebbe abbattersi sul suo spread.

La premier Giorgia Meloni

Discussioni e duelli verbali non sono l’unico terreno di scontro fra il secondo e il terzo Paese dell’Unione. Tempo un paio di giorni e ci sarà quello più concreto sulla missione di pace in Ucraina a cui Macron e l’inglese Keir Starmer non intendono rinunciare. Giovedì a Parigi si riuniranno i Volenterosi, pronti a ricevere Volodymyr Zelensky. Qualcuno si presenterà in persona, molti, tra cui la premier italiana, solo in video collegamento, complice una giornata – notano nel suo giro – in cui ha in agenda il Consiglio dei ministri e la visita del presidente della Polonia Karol Nawrocki. Non sarebbe cioè un modo per tenere le distanze. Anche perché dietro le quinte si profila un coordinamento Roma-Berlino, e non è detto che il programma non cambi specie se, a Parigi, si dovesse presentare pure il cancelliere tedesco Friedrich Merz che quel giorno sarà a Evian per un incontro con il presidente francese. Dal vivo o dallo schermo, la posizione italiana non muterà e sarà un no senza appello alla missione di pace. Macron ieri ne ha parlato con il segretario generale della Nato Mark Rutte e al termine del colloquio commenta su X: “Andremo avanti con i nostri partner, insieme alla Nato, per definire robuste garanzie di sicurezza per l’Ucraina”. Sembra intenzionato, con Starmer, ad accelerare sui piani per l’invio di truppe: ipotesi cui, per la prima volta, hanno fatto riferimento l’altro giorno in maniera chiara la presidente della Commissione Ursula von der Leyen e l’Alta rappresentante Ue, Kaja Kallas. Ma l’Italia non ci sta: Giorgia Meloni ribadirà il “no” a qualsiasi invio di truppe sia pure nella “funzione umanitaria” ipotizzata da Tajani: lo sminamento delle acque del Mare Nero.

La proposta italiana (e americana) è quella delle garanzie di sicurezza basate su un trattato multilaterale per difendere l’Ucraina in caso di nuova aggressione con un meccanismo simile all’articolo 5 della Nato. Per il resto, c’è la disponibilità a garantire il monitoraggio con aerei radar e satelliti, e l’addestramento dei piloti, ma non sul territorio ucraino. Insomma, Meloni è intenzionata a mantenersi in equilibrio tra l’Europa e l’America di Trump, evitando scontri diretti. Sempre che il nervosismo di Macron non li renda inevitabili.