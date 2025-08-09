Italia e altri 4 Paesi mettono nero su bianco il no “con forza” a una nuova operazione su Gaza

10:29

Israele mobilita 250mila soldati

Le forze armate dello Stato ebraico hanno ricevuto ordini di mobilitare circa 250 mila militari per attuare il piano di occupazione della Striscia di Gaza. La strategia - riportano fonti informati all'emittente "Channel 12" - prevede l'accerchiamento di Gaza City e il trasferimento di circa un milione di abitanti verso nuove aree all'interno dell'enclave, con l'istituzione di 12 ulteriori punti di distribuzione alimentare. Il capo di Stato maggiore Eyal Zamir, pur avendo in precedenza espresso riserve sulla linea del premier Benjamin Netanyahu, ha assicurato che l'esercito "porterà a termine il piano nel miglior modo possibile", intensificando la pianificazione e le misure per "preservare la vita degli ostaggi". Un funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che l'operazione, al momento priva di una data di avvio, sarà "graduale" e potrebbe comportare lo sgombero forzato dei civili. Sul fronte diplomatico, il mediatore statunitense tra Israele e Hamas, Bishara Bahbah, ha affermato che i negoziati per un cessate il fuoco sono "bloccati" e che, pur continuando l'ingresso di camion di aiuti, "le forniture vengono sottratte appena entrate nel territorio".