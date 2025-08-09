Italia e altri 4 Paesi mettono nero su bianco il no “con forza” a una nuova operazione su Gaza

Roma, 9 agosto 2025 – Italia, Gran Bretagna, Germania, Australia e Nuova Zelanda respingono “con forza” il piano varato dal Gabinetto di Sicurezza di Israele per un’ulteriore operazione su larga scala sulla Striscia, volta all’occupazione di Gaza. La dichiarazione congiunta è stata firmata oggi dal ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani insieme ai suoi omologhi. Intanto, sempre oggi, è stato aviotrasportato su Gaza il primo carico di aiuti italiano. Non si ferma la scia di sangue: almeno 14 palestinesi, tra cui otto mentre aspettavano gli aiuti umanitari, sono stati uccisi in seguito agli attacchi israeliani nella Striscia dall'alba, riporta Al Jazeera.
Le news in diretta
È decollata questa mattina la seconda fase dell'iniziativa umanitaria "Solidarity Path Operation", missione della Difesa italiana volta alla realizzazione di un ponte aereo tra la Giordania e la Striscia di Gaza con l'obiettivo di garantire la consegna di aiuti umanitari vitali per la popolazione civile, duramente colpita dal protrarsi del conflitto. Il primo aviolancio è stato effettuato oggi da velivoli militari italiani, carichi di generi di prima necessità destinati alle aree più isolate e difficilmente raggiungibili della Striscia.
Le forze armate dello Stato ebraico hanno ricevuto ordini di mobilitare circa 250 mila militari per attuare il piano di occupazione della Striscia di Gaza. La strategia - riportano fonti informati all'emittente "Channel 12" - prevede l'accerchiamento di Gaza City e il trasferimento di circa un milione di abitanti verso nuove aree all'interno dell'enclave, con l'istituzione di 12 ulteriori punti di distribuzione alimentare. Il capo di Stato maggiore Eyal Zamir, pur avendo in precedenza espresso riserve sulla linea del premier Benjamin Netanyahu, ha assicurato che l'esercito "porterà a termine il piano nel miglior modo possibile", intensificando la pianificazione e le misure per "preservare la vita degli ostaggi". Un funzionario della sicurezza israeliana ha dichiarato che l'operazione, al momento priva di una data di avvio, sarà "graduale" e potrebbe comportare lo sgombero forzato dei civili. Sul fronte diplomatico, il mediatore statunitense tra Israele e Hamas, Bishara Bahbah, ha affermato che i negoziati per un cessate il fuoco sono "bloccati" e che, pur continuando l'ingresso di camion di aiuti, "le forniture vengono sottratte appena entrate nel territorio".