Israele, von der Leyen e Metsola a Kfar Azza, il kibbutz degli orrori: “Ciò che è accaduto qui è indicibile”

Tel Aviv, 13 ottobre 2023 - "L'orrore di ciò che è accaduto qui è indicibile" ha scritto su X la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che oggi assieme alla presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, oggi era in Israele e in tarda mattinata si è trovata davanti al massacro nel kibbutz di Kfar Azza, dove i terroristi di Hamas sabato scorso hanno ucciso famiglie intere, sgozzato e decapitato i bambini.

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e la presidente dell'Eurocamera, Roberta Metsola, al kibbutz Kfar Azza

Il viaggio in Israele di Ursula von der Leyen e Roberta Metsola, ha scritto su X la presidente ha lo scopo di "esprime solidarietà nel contesto del terribile attacco terroristico da parte di Hamas". La Metsola sempre sui social aveva aggiunto: "Il terrore non prevarrà. Il modo in cui rispondiamo è importante".

In tarda mattinata la scioccante visita al kibbutz degli orrori. "Gli atti indicibili commessi da Hamas in questo luogo passeranno all'infamia mondiale. Hamas è un'organizzazione terrorista. Non rappresentano le aspirazioni del popolo palestinese, le ostacolano. La loro brutalità non potrà mai essere giustificata", ha sottolineato Metsola. "Eravamo a Kfar Azza. Uno degli epicentri delle atrocità commesse da Hamas lo scorso fine settimana. L'orrore di ciò che è accaduto qui è indicibile. Siamo in lutto con le famiglie delle vittime", ha invece commentato von der Leyen. Entrambe hanno postato l'immagine che le ritrae nel kibbutz, con il giubbotto antiproiettile e circondate da militari.