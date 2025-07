Israele uccide un operatore di Msf. Da Teheran pressing su papa Leone XIV

Ancora un operatore umanitario ucciso nella Striscia di Gaza. A restare sull’asfalto stavolta è Abdullah Hammad che ha lavorato fino al mese scorso per Medici senza frontiere, organizzazione che piange così la morte del suo dodicesimo dipendente dall’inizio del conflitto. Mentre Hamas si dice favorevole alla proposta di tregua di 60 giorni avanzata dagli Usa e accettata da Tel Aviv, e mentre l’Iran tira per la mozzetta papa Leone XIV, chiedendogli di alzare la voce contro gli attacchi alla Guida suprema sciita Khamenei, Msf spiega in una nota che l’operatore "è stato ucciso dalle forze israeliane il 3 luglio a Gaza, dopo che queste hanno deliberatamente preso di mira, senza alcun preavviso, un gruppo di persone che aspettavano i camion di aiuti tra cui lo stesso Hammad". Se nella Striscia il sangue continua a scorrere, a tessere la tela di Hamas è Izz ad-Din Haddad, il capo dell’ala militare. Ridotto a un ectoplasma nella Striscia, Haddad ora sembra voler silenziare le armi. Vedremo. Da par suo Teheran, invece, prende carta e penna e, tramite il suo ambasciatore in Vaticano, scrive al Papa, perché assuma "una posizione ferma contro le minacce e gli insulti rivolti alla Guida Suprema dell’Iran". Altrimenti "il silenzio di fronte all’insulto a un leader religioso non potrà che generare divisioni tra i seguaci dell’Islam e delle altre fedi, con conseguenze che coinvolgeranno tutti". Più che un rischio quasi una minaccia. Dalla Santa Sede (per ora) nessuna risposta.

Giovanni Panettiere