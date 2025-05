La storica Anna Foa: “L’opposizione dei soldati può fermare Israele”

Roma, 27 maggio 2025 – La storica Anna Foa, primogenita di Vittorio, è autrice di studi di storia culturale della prima età moderna e di opere sulla storia degli ebrei in Italia e più in generale in Europa. È da sempre impegnata sul fronte della memoria, didattica della storia e sensibilizzazione delle giovani generazioni alla conoscenza storica della Shoah. Il suo ultimo libro, critico con la politica di Netanyahu, è ‘Il suicidio di Israele’.

Il capo di stato maggiore Israele Eyal Zamir con i soldati Idf a Gaza

Anna Foa, a che punto è il suicidio di Israele?

“Per certi versi è più vicino, per altri può essere ancora sventato. Il mio libro, ‘Il suicidio di Israele’ (Laterza) – dice la scrittrice e studiosa di cultura ebraica – è uscito nell’ottobre scorso. In questi mesi sono successe molte cose: da un lato a Gaza le distruzioni e le uccisioni di civili sono proseguite gradualmente e poi a precipizio nelle ultime settimane, dall’altro c’è una crescente ostilità verso il governo Netanyahu sia all’interno di Israele, con grandi manifestazioni che non sono più concentrate solo sugli ostaggi, sia da parte di altri stati. Le dichiarazioni del premier e dei suoi ministri sull’annessione di Gaza, insieme con i massacri, sono un avvicinamento dello stato israeliano al suicidio che paventavo nel mio libro, ma la reazione sia interna sia internazionale che si sta manifestando potrebbe essere la salvezza di Israele”.

Il suicidio di Israele, nella sua visione, è la perdita di un profilo democratico dello stato?

“Perdita della democrazia interna e perdita della democrazia nei rapporti con l’esterno, perché è difficile definire democratico uno stato che bombarda a tappeto senza nessun senso: lo ha detto perfino Friedrich Merz. La Germania, per tutta la storia pregressa, è sempre stata ben attenta a non urtare Israele, se Merz si esprime così vuol dire che qualcosa sta cambiando”.

La storica Anna Foa, autrice del libro 'Il suicidio di Israele'

Edith Bruck sul nostro giornale ha invitato i cittadini israeliani a ribellarsi e i soldati a disobbedire. Che ne pensa?

“Penso che Edith Bruck abbia assolutamente ragione. Il movimento di rifiuto della guerra da parte dei soldati sta crescendo, in particolare fra i riservisti, e credo che questo sia un fenomeno che può davvero mettere in crisi il governo Netanyahu, perché un conto è l’opposizione della sinistra, tutt’altro conto è l’opposizione dei soldati, il loro rifiuto dell’obbedienza”.

La caduta di Netanyahu sarebbe sufficiente per una svolta?

“No, non credo che sarebbe sufficiente, però è una precondizione. Sotto Netanyahu, e soprattutto sotto i suoi ministri, niente può essere fatto, niente può essere creduto. Con loro tutto va nella direzione di continuare la guerra, senza limiti. Nelle manifestazioni precedenti il 7 ottobre 2023, il governo Netanyahu era definito il governo degli zeloti, richiamando quelli che nel 70 dopo Cristo avevano provocato la guerra contro i romani e avevano portato alla distruzione del regno di Giudea”.

Esiste in Israele un’alternativa politica pronta?

“No, non credo che ci sia un ricambio all’altezza. L’opposizione ha avuto un periodo di grande flessione e sta riprendendo vigore e forza solo adesso. Per questo spero nella forza dell’opposizione di soldati e riservisti: rifiutando di obbedire, i militari possono davvero mettere sul piatto qualcosa di nuovo e cambiare la situazione”.

Gli stati europei hanno cominciato a farsi sentire. Nel suo libro lei appoggia la richiesta alla Ue di riconoscere lo stato di Palestina. Questa può essere una strada?

“Oggi sarebbe solo un atto simbolico, ma è una simbologia molto importante, perché renderebbe in qualche modo irreversibile il processo di costruzione di uno stato palestinese. Penso che sia ancora più utile la decisione dell’Unione di rompere i rapporti sia economici sia culturali con Israele, anche se questo secondo aspetto mi addolora, perché la cultura israeliana ha sempre avuto uno spirito di opposizione ed è stata importante per tutta la diaspora e anche per i non ebrei. Bisognerebbe riuscire a distinguere: sabotare David Grossman non ha senso, invece sabotare chi appoggia il governo israeliano può essere uno strumento utile”.

Gad Lerner in ‘Gaza. Odio e amore per Israele’ (Feltrinelli) ha avanzato l’ipotesi di un futuro senza stato per Israele e Palestina, una rinascita federativa, a partire dal basso...

“È una prospettiva molto bella, ma non vedo come possa realizzarsi in questo momento. Oggi realizzare due stati, per quanto difficile, al limite dell’utopia, sarebbe un grande passo avanti. Quando i palestinesi avranno un loro stato, forse si potrà anche pensare a una soluzione diversa”.