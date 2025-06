Uno Stato per la Palestina. Tensione Parigi-Tel Aviv. L’ambasciatore: è presto

Roma, 1° giugno 2025 – Sullo scacchiere diplomatico medio orientale le dichiarazioni del presidente francese Macron hanno scosso equilibri lontani dall’essere stabili in un quadro che vede l’assenza del ruolo dei Paesi arabi moderati. Ne abbiamo parlato con l’ambasciatore Giampiero Massolo, già Segretario Generale della Farnesina. Ambasciatore, possiamo confidare in evoluzioni positive nelle prossime ore?

“Il conflitto arabo-israeliano è virtualmente irrisolvibile. Bisogna puntare al raggiungimento di un assetto favorevole all’Occidente e più duraturo possibile. È la logica degli accordi diAbramo: sostituire alla contrapposizione ideologica misure di convivenza dal basso che si basino sul commercio, sugli interessi condivisi su una base culturale possibilmente comune. Permane l’esigenza del riconoscimento di Israele da parte di stati arabi moderati come l’Arabia Saudita, che Trump persegue”.

Parigi, attivisti filo-palestinesi versano vernice sulla Fontana degli Innocenti. ’Macron deve agire’ recita uno dei cartelli

Ci si era andati vicini?

“Si era ad un passo dal riconoscimento di Riyadh: la strage del 7 ottobre lo ha impedito. Il terrorismo di Hamas, che ha come obiettivo la distruzione di Israele, non il benessere del popolo palestinese, è un ostacolo insormontabile. Permane poi la necessità di concedere una prospettiva al popolo palestinese, che può essere favorita soltanto dagli americani e dagli israeliani: questo momento di alta conflittualità non è ideale per affrontare la questione”.

Hamas che strategia sta seguendo?

“Prima di tutto intende scaglionare il più possibile il rilascio degli ostaggi rimasti in vita per conservare le sue carte da giocare, puntando al cessate il fuoco permanente e al ritiro dalla striscia degli israeliani che Netanyahu non intende concedere”.

E Netanyahu?

“Una strategia efferata, che non cede rispetto alla presenza a Gaza per varie ragioni. In primis, se lo concedesse verrebbe meno il suo governo e le forze estremiste, nazionali e religiose, lo abbandonerebbero”.

Con conseguenze sul governo e anche dirette per lui...

“Esatto, cadrebbe il governo ma ci sarebbero conseguenze dirette su di lui che ha delle pendenze con la giustizia. Poi cedere ad Hamas significherebbe farlo rimanere in gioco nel futuro di Gaza”.

Trump non abbandona Israele, ma come giudica Netanyahu?

“È irritato perché si era impegnato in campagna elettorale ad arrivare rapidamente ad un cessate il fuoco. Netanyahu si mostra insensibile a qualsiasi appello diplomatico che non sia alle sue condizioni”.

I paesi arabi moderati sono tra i grandi assenti nel quadro diplomatico?

“Sì, un’assenza che colpisce. Sono interessati alla via degli accordi di Abramo e vogliono una sistemazione diplomatica con l’Iran, soprattutto l’Arabia Saudita persegue un quadro mediorientale stabile. Nonostante ciò non sono stati in grado di premere su Hamas per espellerla dall’equazione mediorientale”.

Come mai?

“Il ritorno agli accordi di Abramo, che pure questi paesi arabi moderati desiderano, è precluso dalle loro opinioni pubbliche che non vogliono tendere la mano ad Israele finché continuerà a comportarsi con efferatezza”.

Come commenta l’uscita di Macron sulla nascita dello stato palestinese in termini diplomatici?

“È una questione diplomaticamente da affrontare al momento opportuno.Aconflitto aperto aggiunge divisioni, meglio atteggiamenti più cauti come quello dell’Italia”.

Che ruolo conserva la Cisgiordania?

"Qui si stanno moltiplicando gli insediamenti israeliani, rendendo più difficile quel segnale verso l’identità palestinese indispensabile per assestare la crisi. D’altro canto Hamas non chiede di meglio per fomentare le attività terroristiche”.