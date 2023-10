Israele sotto attacco: "La guerra sarà lunga". Truppe verso Gaza, scontri con Hezbollah

Roma, 9 ottobre 2023 – “Questo è il nostro 11 settembre", ha detto l’ambasciatore di Israele alle Nazioni Unite Gilad Erdan, parlando al Palazzo di Vetro. E il paragone sembra tragicamente corretto, Le vittime dell’attacco terroristico di Hamas hanno superato quota settecento, i feriti ricoverati negli ospedali sono saliti a 2.243, 34 dei quali critici e 343 gravi. Ha poi assunto contorni agghiaccianti il massacro causato dall’attacco dei terroristi a un rave, il “supernova“, che si svolgeva nel deserto vicino al kibbuz di Re’em: i morti, tutti giovani, sono già ben 260 e decine sarebbero i rapiti.

Il quadro dell’attacco è ancora non del tutto chiaro, infatti si parla di 750 dispersi e soprattutto pesa il fatto che ci siano tra 150 e 165 ostaggi – soprattutto civili ma anche militari – che sono stati portati da Hamas a Gaza per fare da scudi umani. Un classico modus operandi da gruppo terroristico. Intanto emerge che nel bagno di sangue ci sono morti stranieri (almeno 4 americani, due ucraine, due thailandesi, una francese, un britannico) e rapiti stranieri (11 thailandesi, americani, alcune donne russe, tedeschi, e poi diversi ucraini, e canadesi, inglesi, norvegesi).

Israele si prepara ad una guerra che non sarà breve. Ieri almeno 50 aerei con la stella di David hanno colpito almeno 150 target e una trentina di brigate, anche della riserva, si sono schierate con i loro tank Merkava, gli obici semoventi, i blindati trasporto truppe, in una fascia attorno a Gaza e hanno ingaggiato i terroristi di Hamas rimasti in almeno sette località, liberandole.

Il bilancio delle vittime palestinesi a Gaza è salito a 413 e il conto dei feriti a oltre 2.200, ma a questi numeri vanno aggiunti i terroristi entrati in Israele – almeno 300, secondo alcune fonti 400 – che sono stati quasi tutti uccisi. Ma questo per Israele è solo l’inizio. Ieri il gabinetto di sicurezza ha formalmente votato la messa in stato di guerra, già annunciata dal premier Netanyahu che nei prossimi giorni dovrebbe creare un governo di guerra. "È il momento di cancellare le infrastrutture di Hamas. Questa – ha detto l’ambasciatore all’Onu Gilad Erdan – non è solo una guerra contro Israele, questa é la guerra al mondo libero".

Ciò che tutti temono è che Hezbollah apra un secondo fronte a nord, al confine con il Libano. Ieri mattina Hezbollah ha lanciato razzi e colpi di mortaio su tre postazioni israeliane nelle Fattorie di Sheea, enclave tra Siria e Libano, “in solidarietà” con il popolo palestinese. "La nostra storia, le nostre armi e i nostri razzi sono con voi", ha detto l’alto funzionario di Hezbollah Hashem Safieddine a un evento nella roccaforte di Hezbollah di Dahieh. Israele ha risposto con missili lanciati da droni e colpi di artiglieria e con il lancio di un missile antiaereo Patriot, probabilmente contro un drone di Hezbollah. Non è ancora un allargamento del conflitto, ma la frontiera resta calda.

Israele, lo sa. Rimane vigile a nord mentre prepara un attacco di terra – probabilmente una incursione in profondità – contro Gaza e lo sanno gli americani che per dare copertura aerea e dare un segnale – ad Hezbollah e all’Iran in primis – hanno mosso nel mediterraneo il “12° gruppo da battaglia“, con la portaerei più moderna che hanno, la Gerald Ford – dotata di F18 Hornet, F14 Tomcat e A7 Corsair – scortata dal cacciatorpediniere lanciamissili Normandy e da tre caccia classe Arleigh Burke (Thomas Hudner, Ramage, Carney). Gli americani aumenteranno anche il numero di caccia a stelle e strisce – F35 F-15, F-16 e A-10 – nel Mediterraneo.

Hamas ha colpito a freddo facendo una strage, in primis di civili. Adesso il Medio Oriente attende la risposta israeliana, della quale, con i pesanti raid aerei delle ultime 48 ore, abbiamo visto solo le premesse. La “guerra mondiale a pezzi“, denunciata da Papa Francesco, continua.