Accordo tra Israele e Siria per il cessate il fuoco: “Invitiamo drusi, beduini e sunniti a deporre le armi”

Roma, 19 luglio 2025 - Annunciato il cessate il fuoco tra Israele e la Siria. L'accordo, mediato dagli Stati Uniti, è stato "sottoscritto da Turchia, Giordania e i paesi vicini. Invitiamo drusi, beduini e sunniti a deporre le armi e, insieme ad altre minoranze, a costruire una nuova e unita identità siriana in pace e prosperità con i suoi vicini", ha reso noto l'ambasciatore americano in Turchia Tom Barrack. "Il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente siriano Ahmed al-Sharaa, sostenuti dal segretario di Stato Usa Rubio, hanno concordato un cessate il fuoco sottoscritto da Turchia, Giordania e dai paesi limitrofi", ha scritto Barrack su X. L'intesa annunciata dall'inviato Usa arriva a tre giorni dall'intervento israeliano. Intanto Donald Trump, in un colloquio con i parlamentari repubblicani alla Casa Bianca, ha dichiarato che "presto" altri dieci ostaggi saranno liberati nella Striscia di Gaza. "Abbiamo recuperato la maggior parte degli ostaggi. A breve ne arriveranno altri 10", avrebbe detto il presidente Usa.

