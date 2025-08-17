Israele in piazza per la pace, lo sciopero per liberare gli ostaggi. Netanyahu: così rafforzate Hamas

Tel Aviv, 17 agosto 2025 – ​​​​​​Con una mobilitazione nazionale senza precedenti nel suo genere – pur senza il sostegno organizzativo della centrale sindacale Histadrut, o di partiti – masse di israeliani hanno abbandonato oggi i loro posti di lavoro e sono scesi nelle strade per invocare la fine immediata della guerra a Gaza assieme col ritorno dei 50 ostaggi nelle mani di Hamas, 20 dei quali ancora vivi. Dietro alla manifestazione c’era lo sforzo delle famiglie degli ostaggi ed in particolare di tre madri – Vicky Cohen, Li-shay Miran e Anat Angrest – che in questi mesi hanno saputo commuovere il Paese con una serie di interviste accorate in cui hanno perorato la liberazione dei loro cari.

La manifestazione a Tel Aviv per la pace e la liberazione degli ostaggi (Ansa)

Fin dalla prima mattina, in 340 focolai di protesta in tutto il paese (escluse le colonie in Cisgiordania e gli agglomerati degli ebrei ortodossi), gruppi di dimostranti hanno pacificamente occupato incroci stradali e interrotto il traffico. La protesta è stata sostenuta da aziende locali di hi-tech, dalle principali università, da consigli municipali e regionali (fra cui non pochi amministrati dal Likud). Pur di partecipare alle proteste i manifestanti hanno rinunciato ad un giorno di stipendio. In serata da tutto Israele si sono riversati a Tel Aviv nella cosiddetta ‘Piazza degli Ostaggi’ (erano oltre 150mila, secondo gli organizzatori) per dar vita così alla manifestazione più grande in due anni di continue proteste. “Questo – hanno avvertito - è solo l’inizio”. Di fronte a questo sommovimento sociale Benyamin Netanyahu ha reagito con un messaggio carico di livore. “Quanti oggi invocano la fine della guerra – ha affermato – non solo irrigidiscono le posizioni di Hamas e allontanano la prospettiva della liberazione dei loro congiunti, ma garantiscono anche che gli orrori del 7 ottobre si ripeteranno in futuro e che i nostri figli ed i nostri nipoti saranno obbligati a combattere guerre infinite”.

Un altro momento delle proteste in Israele per chiedere la fine della guerra a Gaza e la liberazione degli ostaggi

Parole che hanno sollevato ondate di indignazione fra gli organizzatori della protesta: “Dopo due anni di guerra – si è chiesto uno di loro – come può Netanyahu accusare dell’assenza di un accordo proprio noi, invece che il suo stesso governo?”. Il premier è anche andato oltre. “Per rimuovere le minacce future, occorre completare l’opera e sgominare Hamas”. Nelle stesse ore il capo di stato maggiore, il generale Eyal Zamir, era impegnato a completare i progetti per “l’attacco definitivo” a Gaza City ordinatogli dal gabinetto di sicurezza di Netanyahu, nonostante i vertici militari lo considerino ancora un errore strategico, “una trappola mortale”. Picchetti di dimostranti si sono radunati ieri di fronte alla sua abitazione chiedendogli di non assecondare i progetti dei ministri massimalisti. Ma il generale ha scansato i suoi contestatori e ha deciso di piegarsi al volere dei vertici politici, anche se si rende conto che quella offensiva potrebbe costare la vita a tutti o a parte degli ostaggi.

La polizia israeliana prova a rimuovere i manifestanti che bloccano il traffico (Ansa)

Fra quanti hanno chinato la testa di fronte a Netanyahu anche il capo dello stato Isaac Herzog che ieri, per la prima volta, si è recato nella ‘Piazza degli Ostaggi’ per abbracciare le famiglie, ma si è astenuto dall’esprimere alcuna riserva verso la politica del governo. Ha preferito piuttosto biasimare i media internazionali: “Smettete di essere un branco di ipocriti. Se volete esercitare pressioni – ha consigliato – esercitatele su Hamas”. Anche il leader sindacale Arnon Bar David si è limitato ad esprimere simpatica umanità verso le famiglie, ma non ha voluto ordinare la paralisi di Israele con la chiusura di porti, aeroporti, istituti bancari e centri commerciali, come avvenuto invece negli anni passati. Di conseguenza alcuni ministri di estrema destra hanno esultato per “il fallimento” dello sciopero. Fra questi il ministro per la sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir che nei giorni scorsi ha divulgato un video in cui appariva mentre redarguiva il dirigente di al-Fatah Marwan Barghuti, il più noto leader politico palestinese detenuto in Israele. Barghuti appariva smunto e molto invecchiato. Quelle immagini hanno creato desolazione fra i congiunti degli ostaggi che temono che Hamas – che lotta per la sua liberazione – possa compiere nuove ritorsioni verso i loro congiunti nei tunnel di Gaza.