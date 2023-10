Israele, la piccola fan di Harry Potter trovata morta abbracciata alla nonna nel kibbutz. La Rowling si era mobilitata per lei

Tel Aviv, 19 ottobre 2023 – Della piccola fan israeliana di Harry Potter rimane solo una foto con la divisa di Grifondoro, in mano un libro della saga e l’immancabile bacchetta magica. La 12enne Noya Dann insieme a nonna Carmella, 80 anni, sono state ritrovate abbracciate senza vita nel rifugio di casa loro nel kibbutz di Nir Oz, al confine con Gaza, travolto dall’attacco di Hamas lo scorso 7 ottobre.

La bambina, che soffriva di autismo, e la nonna non erano quindi tra gli ostaggi portati a Gaza come si era pensato fin dall’inizio. Quando ancora risultava fra le persone rapite dai miliziani palestinesi, per la dodicenne Noya si era mobilitata anche la scrittrice britannica J.K.Rowling.

Il messaggio della Rowling

Alla vista della foto della piccola vestita da maghetta della saga Harry Potter, la scrittrice britannica ha condiviso sul proprio canale Twitter/X la foto della bambina scrivendo: “Per ovvi motivi, questa immagine mi ha colpito", aggiungendo che il rapimento di bambini è "spregevole e del tutto ingiustificabile" ed esprimendo la propria speranza per il rilascio di tutti i prigionieri a Gaza.

La drammatica fine della bambina insieme alla nonna è stata commentata così dallo Stato di Israele su X: “Siamo devastati nell'annunciare che ieri sono stati scoperti i corpi di Noya e di sua nonna Carmela. Grazie a tutti voi che avete condiviso la sua storia per aiutarci a riportarla a casa. I nostri cuori sono spezzati”.

