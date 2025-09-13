Medio Oriente, ora Israele minaccia la stabilità del Golfo. Come può reagire ora il Qatar

Roma, 13 settembre 2025 - L'ormai ben nota stabilità dei Paesi del Golfo – incarnata da città futuristiche, crescita economica, stipendi elevati e condizioni fiscali favorevoli – potrebbe presto diventare un ricordo del passato.

Nelle ultime settimane, il conflitto in Medio Oriente ha registrato l'ennesima escalation: per la prima volta due potenze regionali hanno colpito direttamente il Qatar. A giugno, l'Iran ha lanciato missili su una base americana nel Paese; questa settimana, Israele ha avviato un'operazione simile avendo come obiettivo i leader di Hamas rifugiati a Doha.

L'emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad Al-Thani, ai funerali delle persone uccise in un attacco israeliano contro figure del movimento palestinese Hamas

Il Qatar sembra intenzionato a reagire, e ha promesso una risposta "collettiva", coinvolgendo gli altri Stati arabi e islamici. La visita lampo del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, confermerebbe che delle trattative sono già in atto; la cancelleria di Abu Dhabi ha definito l'attacco israeliano a Doha "vile e codardo". Il premier qatarino, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ha sottolineato in un'intervista alla Cnn che la risposta del suo Paese è ancora "in fase di consultazione". I primi nodi a riguardo dovrebbero essere sciolti al vertice di Doha questo fine settimana.

Ma in cosa potrebbe consistere la reazione del Golfo? Al momento, le opzioni concrete sono poche. Si parla di misure legali e diplomatiche – il Qatar ha già ottenuto una condanna unanime dell'Onu – ma anche di pressioni economiche. I fondi sovrani della regione, che gestiscono trilioni di dollari, potrebbero essere usati come leva contro Israele e le aziende a esso collegate.

Nell'ambito della sicurezza, invece, la Peninsula Shield Force, un'alleanza militare nata negli anni ’80 e finora mai davvero implementata, potrebbe ritrovare una sua centralità. Alcuni esperti spingono per un comando unificato, sistemi antimissile integrati e capacità autonome, anche alla luce del crescente malcontento verso le ambiguità degli Stati Uniti. "Gli accordi con Washington devono essere rivisti – ha affermato Abdulaziz Sager del Gulf Research Center – Non basta più comprare armi, servono garanzie vere".

Ciò che è evidente, è che gli Stati del Golfo sono perfettamente a conoscenza di non essere equipaggiati adeguatamente per reagire a eventuali pressioni israeliane, e che reputano l'amministrazione Trump – grande sostenitrice di Tel Aviv – un partner non più sufficientemente affidabile per la propria difesa.