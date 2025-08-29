Israele prepara l’invasione. Civili spinti da Gaza a Sud: "Chi rimane è un terrorista"

Nell’imminenza di una grande offensiva contro le forze di Hamas a Gaza City il ministro delle finanze Bezalel Smotrich (leader del partito ‘Sionismo Religioso’) ha anticipato ieri la propria visione delle operazioni militari obbligatorie qualora Hamas respingesse un ultimatum israeliano per la resa definitiva e il rilascio degli ostaggi. "Dopo che avremo consentito alla popolazione civile di muovere verso il sud di Gaza – ha detto in una conferenza stampa – dobbiamo stringere d’assedio Gaza City e i campi profughi limitrofi. Chi resterà all’interno non riceverà rifornimenti: non acqua, non combustibile, non cibo. Ci saranno là solo terroristi di Hamas. E noi non vogliamo che i nostri soldati si imbattano in terroristi forti e sazi. Troveranno piuttosto ‘zombie’ stanchi".

Le estese proteste popolari dei giorni scorsi non hanno dunque avuto effetto sul governo Netanyahu che non pare interessato in questa fase in una tregua che porti con sé la liberazione degli ostaggi e che anzi completa i preparativi per la offensiva a Gaza assieme con la elaborazione iniziale di progetti per l’estensione della sovranità israeliana in Cisgiordania. Sul terreno il Cogat, un ente del ministero della difesa israeliano, sta moltiplicando i preparativi per accogliere masse di sfollati che nelle prossime settimane dovrebbero giungere da Gaza City su ordine dell’esercito, per non restare intrappolati sotto il fuoco incrociato dell’Idf con Hamas. Le notizie più incoraggianti riguardano l’attivazione di tubature d’acqua potabile provenienti dall’Egitto, finanziate dagli Emirati, che garantiranno agli sfollati che già sono nel sud della Striscia 15 litri di acqua potabile al giorno. In ingresso anche scorte di combustibile necessario per la desalinizzazione dell’acqua. Sul terreno, secondo il Cogat, vengono approntate 3000 tende familiari e migliaia di altre tende dovrebbero aggiungersi presto. Il vicino ‘Ospedale europeo’ sta gradualmente riprendendo le attività.

Tuttavia secondo la radio a-Shams (un’emittente araba della Galilea) la popolazione di Gaza City si trova di fronte a scelte impossibili perché la realizzazione degli ordini israeliani di evacuazione si scontrano con una realtà disastrata. Secondo l’emittente, per spostare quanto resta delle masserizie locali da Gaza City all’area umanitaria di Moassi (circa 15 chilometri) ogni famiglia dovrebbe investire fra 2000 shekel (500 euro) e 3500, a seconda del mezzo di trasporto. Per un carro trainato da un asino occorrono 1000 dollari. Una tenda familiare costa oggi 4500-5000 shekel. Si tratta di cifre proibitive per molte famiglie, preoccupate inoltre dalla considerazione che le aree destinate loro dall’Idf sono probabilmente inadatte a una permanenza prolungata. Includono, secondo i media, dune sabbiose e terre che d’inverno rischiano di essere sommerse dall’acqua.

Sul terreno l’esercito opera alla periferia meridionale di Gaza City, nei rioni di Zeitun e Shajaya, dove – secondo la radio militare – "è impegnato a distruggere le infrastrutture, sopra e sotto il livello terreno". Si tratta di manovre volte a facilitare in seguito l’ingresso di truppe di terra. Secondo Smotrich lo sgombero di Gaza City dovrebbe richiedere due settimane. Una volta separati i civili dalle milizie di Hamas l’esercito avrebbe ordine di penetrare con tutta la sua potenza.

Domenica il gabinetto di sicurezza tornerà a esaminare non solo questi scenari ma anche – secondo anticipazioni della tv pubblica Kan – le reazioni di Israele al prevedibile riconoscimento della Palestina da parte di diversi Paesi occidentali a fine settembre, nella riunione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Fra le proposte sul tavolo, ha appreso l’emittente, l’approvazione alla Knesset di una legge per l’estensione della sovranità israeliana in tutta la Cisgiordania, o solo sugli insediamenti ebraici. Sostegni sono giunti a Netanyahu – oltre che da Smotrich – dal ministro degli esteri Saar e dal ministro per le questioni strategiche Dermer.