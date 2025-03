Il piano dell’Idf sulla Striscia: “Occupare Gaza e trasferire 2,2 milioni di palestinesi in una città sulla costa al confine”

Tel Aviv, 25 marzo 2025 – Esisterebbe una strategia ad ampio raggio sulla Striscia, un piano tracciato dall’Idf e sostenuta ufficiosamente dai ministri dell'estrema destra. Si tratterebbe di una roadmap a punti per conquistare Gaza, sconfiggere Hamas e avviare così il cammino per “un'occupazione a lungo termine” dell'enclave palestinese.

Cosa prevede il piano

Il piano prevedrebbe il trasferimento dei 2,2 milioni di abitanti di Gaza nella piccola area costiera di al-Mawasi, attualmente descritta da Israele come una "zona umanitaria". Lo riporta oggi il Financial Times, sottolineando che la proposta messa a punto dal nuovo capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf) non è stato ancora approvato dal gabinetto di sicurezza.

Secondo analisti militari, sarebbero necessarie almeno quattro divisioni dell'esercito – circa 40.000 soldati – per governare Gaza in modo permanente, sollevando dubbi sulla fattibilità della proposta. Il ministro degli Esteri Gideon Saar ha dichiarato lunedì che il gabinetto di sicurezza "non ha ancora deciso" in merito al piano di occupazione.

“Trump vuole che vinciamo la guerra”

Due funzionari, citati dal Financial Times, hanno sottolineato che l'iniziativa è legata al ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump: “La precedente amministrazione voleva che mettessimo fine alla guerra. Trump vuole che vinciamo la guerra".

"Stando al piano, l'Idf richiamerebbe diverse divisioni di combattimento per reinvadere e sottomettere Hamas, prendere il controllo di ampie fasce dell'enclave e costringere i 2,2 milioni di abitanti del territorio in una piccola, cosiddetta zona umanitaria lungo la costa del Mediterraneo - precisa il quotidiano - l'esercito amministrerebbe Gaza".

Haaretz: “Israele si prepara a occupare Gaza"

Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz ha rivelato che "Israele si prepara a occupare Gaza, ripristinare il governo militare e controllare completamente la popolazione palestinese", riferendo di preparativi in corso “per l'attuazione del piano del nuovo capo dell'esercito israeliano Eyal Zamir” che prevede di “mobilitare diverse divisioni, tra cui molte unità di riserva, per un'offensiva terrestre su vasta scala a Gaza”.

“Zamir ha detto ai ministri di credere che il suo piano possa finalmente realizzare quello che Israele non è riuscito a concretizzare in quasi un anno e mezzo di guerra: la completa distruzione del governo e delle capacità militari di Hamas”, ha riferito Haaretz.