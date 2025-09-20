Israele "Ora forza mai vista"

Gaza City è tenuta schiacciata in questi giorni sotto serrati bombardamenti israeliani, ma adesso Netanyahu e Trump vorrebbero vedere anche sviluppi rapidi sul terreno. Il premier ha davanti agli occhi la scadenza del 7 ottobre e vorrebbe poter dire agli israeliani che, due anni dopo quei massacri, Hamas è stato finalmente sgominato. "Anche il presidente Trump vorrebbe vedere la fine della guerra il più presto possibile", ha confermato alla radio dei coloni Canale 7 l’ambasciatore Usa in Israele Mike Huckabee. Invece le forze armate israeliane procedono a Gaza City, finora solo in rioni periferici, con i piedi di piombo. I vertici militari sono stati trascinati in questo conflitto controvoglia dal loro governo (anche perché non hanno ricevuto una traduzione in termini concreti del concetto enunciato da Netanyahu di ’distruzione di Hamas’) e preferiscono procedere con grande cautela sia per risparmiare le vite dei soldati sia per consentire la evacuazione della popolazione dalle aree dove in seguito opereranno due divisioni dell’esercito. Sospinti dai bombardamenti (il porto di Gaza appare ormai distrutto in una foto aerea apparsa ieri sul web) 480 mila gazawi – l’equivalente della intera popolazione di Tel Aviv – sono passati dall’inizio del mese da Gaza City a una ‘zona umanitaria’ dove trovano condizioni di vita molto precarie.

Ma altrettanti gazawi sono rimasti indietro: o per ragioni di orgoglio nazionale, o anche perché ormai non possono più permettersi i costi elevati del trasferimento con le loro masserizie nel sud della Striscia. Fino a mille dollari per affittare un automezzo, e altrettanti per dotarsi di una tenda familiare e poi pagare l’affitto al proprietario del terreno. Gli appelli delle Idf ad evacuare si rinnovano. E con toni apocalittici. "Useremo una forza senza precedenti", ha avvertito sui social il portavoce militare in lingua araba, il colonnello Avichay Adraee, invitando i palestinesi a spostarsi verso sud.

Pur tenuto sotto pressione dall’esercito, Hamas non accenna ad alzare bandiera bianca. Dopo il fallito attacco israeliano contro la sua leadership a Doha, i mediatori del Qatar hanno cessato di fare pressione sull’organizzazione. Inoltre Hamas nota con soddisfazione che la settimana prossima all’Onu il riconoscimento internazionale della Palestina farà un passo avanti significativo e ritiene di aver contribuito in maniera significativa a questo sviluppo, grazie anche alla sua campagna internazionale per l’isolamento diplomatico di Israele. Abu Mazen, che il 22 settembre contava di partecipare al dibattito all’Onu sulla Palestina, ha appreso ieri che potrà intervenire solo in videoconferenza, dopo che Trump gli ha negato il visto di ingresso. "Si voleva mettere a tacere la voce della Palestina in un momento critico ma ciò è stato sventato", ha commentato il suo ufficio. L’ambasciatore Huckabee non ha peraltro escluso che in reazione alla risoluzione dell’Onu sulla Palestina Israele possa decidere di estendere la sovranità in parte della Cisgiordania: "Non penso che fosse nelle intenzioni di Franca e Gran Bretagna – ma questo è quanto li aspetta".

Proprio la Cisgiordania è tornata all’attenzione delle forze armate israeliane dopo che ieri a Ramallah è stato scoperto un laboratorio per la produzione di razzi capaci di colpire in territorio israeliano. Un primo razzo, lanciato contro un’arteria israeliana, ha compiuto un volo di un chilometro prima di esplodere. Secondo il ministro Bezalel Smotrich "la produzione di razzi in Cisgiordania è una conseguenza diretta delle speranze arabe di distruggerci con uno stato terroristico nel cuore della Terra d’Israele".