Israele sempre più isolato, l’ira mondiale per l’occupazione di Gaza. E Berlino: stop alle forniture militari

Tel Aviv, 9 agosto 2025 – Mentre il mese scorso la tregua a Gaza sembrava a portata di mano, ieri gli israeliani hanno invece appreso che la guerra è destinata a proseguire per diversi mesi ancora con inevitabili prezzi da pagare: sia in vite umane, sia in risorse economiche nazionali, sia in termini di isolamento internazionale.

In un animato confronto di dieci ore nel gabinetto di sicurezza, il capo di Stato maggiore, generale Eyal Zamir, si è eretto contro Netanyahu che gli chiedeva piani dettagliati per l’occupazione totale della Striscia di Gaza, ma è stato infine costretto a cedere almeno in parte alle pressioni dei ministri massimalisti.

Il piano di Israele

In definitiva, entro il 7 ottobre, ossia a due anni dall’inizio del conflitto, l’esercito ha avuto ordine di stringere l’assedio Gaza City, di sgomberare un milione di persone verso zone umanitarie che nel frattempo dovranno essere allestite, di organizzare nuovi punti di distribuzione di viveri ed infine di “controllare operativamente” l’intera Striscia al fine – secondo un comunicato ufficiale – “di insediarvi un’amministrazione civile alternativa che non sia espressione né di Hamas né dell’Autorità nazionale palestinese”.

Coro internazionale di proteste

Come era prevedibile, in poche ore Israele è stato oggetto di un coro internazionale di proteste che ha incluso l’Onu (che ha convocato d’urgenza il Consiglio di sicurezza), l’Unione europea (con un appello di Ursula von der Leyen per un cessate il fuoco immediato), i Paesi firmatari di accordi di pace con Israele come Giordania ed Egitto e anche la Gran Bretagna.

Vance: “Usa in disaccordo con l’occupazione"

Dal canto suo il vice presidente Usa, J.D. Vance, ha detto ai cronisti che “l’amministrazione Trump è in disaccordo con il piano di occupazione”. Ma la reazione più emotiva ed eclatante è giunta dal cancelliere tedesco Friedrich Merz – noto per la sua amicizia verso lo Stato ebraico – che ha annunciato un embargo alle esportazioni verso Israele di prodotti militari tedeschi che potrebbero essere impiegati a Gaza.

Netanyahu lo ha chiamato per esprimergli “delusione”. “Invece che sostenere noi – gli ha detto – premiate Hamas, malgrado esso abbia compiuto l’attacco più orrendo contro gli ebrei dall’epoca dell’Olocausto”. Su X Netanyahu ha cercato di placare la furia internazionale: “Non intendiamo occupare Gaza – ha scritto – bensì liberarla dal giogo di Hamas. Gaza sarà smilitarizzata e vi si installerà un’amministrazione civile pacifica, senza Anp né Hamas né altre organizzazioni terroristiche”.

Il presidente palestinese Abu Mazen ha commentato che la decisione israeliana rappresenta “una catastrofe senza precedenti”. Ma un suo portavoce a Gaza, Munzar Hayek, ha anche lanciato un appello accorato a Hamas affinché ceda le armi e annunci una tregua incondizionata. “Hamas deve cedere all’Anp il controllo di Gaza” e ciò anche per risparmiare alla popolazione nuove distruzioni. Diversa la posizione dei miliziani, rilanciata da al Jazeera. “L’occupazione di Gaza è un’avventura che costerà caro e non sarà un picnic, non ci saranno rese”

La linea del governo è “una trappola”

Nel suo intervento di fronte ai ministri, Zamir ha avvertito che le loro istruzioni rischiano di sacrificare gli ostaggi ancora vivi, di causare ingenti perdite nell’esercito e anche nella popolazione palestinese. In particolare, ha rilevato che non esistono strutture adeguate per accogliere un milione di sfollati da Gaza. La linea del governo rischia di rivelarsi “una trappola”, mettendo Israele in una luce negativa di fronte all’opinione pubblica internazionale. Netanyahu, secondo i media, gli ha replicato: “Su queste questioni, lascia fare a me”.

Ma i piani discussi dal gabinetto di sicurezza (e sintetizzati in cinque punti che includono fra l’altro il disarmo di Hamas, la smilitarizzazione di Gaza e il controllo militare sulla Striscia) lasciano aperti punti centrali. Per gli israeliani, il principale è la sorte degli ostaggi. “Li avete di fatto condannati a morte” hanno denunciato i loro familiari.