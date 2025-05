Israele news, “A Khan Younis la folla disperata saccheggia 110 camion di farina”. Hamas verso il no a Witkoff: “Oggi la risposta”

Roma, 31 maggio 2025 - Hamas risponderà oggi alla proposta di accordo di cessate-il-fuoco e rilascio degli ostaggi avanzata da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Donald Trump, anche se già ieri erano filtrati dubbi sul nuovo piano (Che consentirebbe consentirebbe a Israele di riprendere i suoi attacchi alla fine di un periodo di tregua 60 giorni, ndr). Intanto nella Striscia di Gaza continuano i raid israeliani e la popolazione è allo stremo. Nella zona di Khan Younis una folla impazzita stamane ha saccheggiato oltre 110 camion di farina del Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite, si legge sul sito Ynet. Mentre ieri un gruppo di uomini armati ha rubato in un ospedale da campo a Deir el-Balah tutte le attrezzature mediche, farmaci e integratori alimentari destinati ai bambini appena arrivati.

Israele ha negato il permesso a una delegazione di ministri degli Esteri arabi, guidata dal capo della diplomazia saudita Faisal bin Farhan, di recarsi domenica in Cisgiordania, rende noto Times of Israel citando un alto funzionario israeliano. Alla delegazione di ministri di Emirati, Egitto, Giordania, Qatar e Turchia, non sarà permesso di entrare nei territori dell'Autorità Nazionale Palestinese e di incontrare Abu Mazen a Ramallah.

