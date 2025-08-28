Israele news, Sa’ar incontra Rubio e dichiara: “Non ci sarà uno stato palestinese”. Svezia e Olanda chiedono a Ue misure contro Tel Aviv

Roma, 28 agosto 2025 - “Non ci sarà uno stato palestinese”, il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, lo ha detto dopo l'incontro a Washington con il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Sa'ar, commentando l'incontro "molto positivo", alla domanda della stampa su "quale sia il piano per uno Stato palestinese", ha risposto che "non ce ne sarà uno". Prima di Gaza ne avevano discusso in una riunione alla Casa Bianca Donald Trump, l'inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, l'ex inviato per il Medio Oriente Jared Kushner e l'ex premier britannico Tony Blair.
Intanto proseguono le operazioni dell'esercito israeliano Idf sia a Gaza che su altri fronti, operano "giorno e notte su tutti i fronti per la sicurezza di Israele", ha scritto sui social il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in riferimento all'azione di truppe di terra israeliane ieri sera un'operazione contro un sito nei pressi di Damasco, già in precedenza bombardato.
Intanto Svezia e l'Olanda hanno deciso di farsi sentire e alla vigilia del consiglio informale di Copenaghen hanno inviato una lettera all'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in cui chiedono misure contro Israele e ai vertici politici di Hamas alla luce delle violazioni ai diritti umani in violazione dell'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ue.
Live
Il governo libanese ha approvato nelle scorse settimane un piano che prevede il disarmo di tutte le milizie presenti in Libano, a cui si oppone il movimento armato filo-iraniano Hebzollah. Oggi i miliziani del movimento palestinese Fatah presenti all'interno del campo profughi Rashidiyeh, vicino a Tiro, nel Libano meridionale, hanno iniziato a consegnare armi all'esercito libanese, riferisce il quotidiano libanese L'Orient le jour, secondo cui già due giorni fa erano state consegnate delle armi all'esercito. Il 21 agosto scorso, altri combattenti palestinesi avevano consegnato armi all'esercito libanese nel campo di Bourj el-Brajneh, nella periferia sud di Beirut.
Almeno otto persone sono state uccise negli attacchi israeliani a Gaza questa mattina e durante la notte, hanno riferito fonti mediche ad al Jazeera. Diverse persone sono rimaste ferite mentre erano in attesa di aiuti vicino a Rafah, nel sud della Striscia.
Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato che sono in azione a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, per "stabilire il controllo operativo" del corridoio "Magen Oz", che collega la parte orientale e quella occidentale della città. Su Telegram le stesse Idf hanno spiegato di aver "eliminato diversi terroristi e smantellato diverse infrastrutture terroristiche" nella parte meridionale di Gaza. NNel nord della Striscia invece "stanno eliminando i terroristi e smantellando le infrastrutture terroristiche sia in superficie che sotto terra", riporta la nota.
La Cnn sostiene che un nuovo video mostra come il secondo attacco dell'Idf all'ospedale Nasser di Khan Yunis a Gaza, avvenuto lunedì, sia stato in realtà un doppio attacco consecutivo. Secondo il rapporto gli attacchi dell'Idf all'ospedale facevano parte di una tattica chiamata "doppio colpo", in cui due raid vengono sferrati in rapida successione, e il secondo raid in realtà era composto da due colpi separati. E gli ultimi due attacchi hanno colpito un gruppo di soccorritori e altri giornalisti giunti sul posto dopo il primo.
Un convoglio di 25 camion carichi di aiuti alimentari proveniente dalla Giordania entrerà oggi nella Striscia di Gaza, ha riferito l'Organizzazione benefica hashemita giordana.