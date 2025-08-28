Israele news, Sa’ar incontra Rubio e dichiara: “Non ci sarà uno stato palestinese”. Svezia e Olanda chiedono a Ue misure contro Tel Aviv

Roma, 28 agosto 2025 - “Non ci sarà uno stato palestinese”, il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa'ar, lo ha detto dopo l'incontro a Washington con il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Sa'ar, commentando l'incontro "molto positivo", alla domanda della stampa su "quale sia il piano per uno Stato palestinese", ha risposto che "non ce ne sarà uno". Prima di Gaza ne avevano discusso in una riunione alla Casa Bianca Donald Trump, l'inviato Usa per il Medio Oriente, Steve Witkoff, l'ex inviato per il Medio Oriente Jared Kushner e l'ex premier britannico Tony Blair.

Intanto proseguono le operazioni dell'esercito israeliano Idf sia a Gaza che su altri fronti, operano "giorno e notte su tutti i fronti per la sicurezza di Israele", ha scritto sui social il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in riferimento all'azione di truppe di terra israeliane ieri sera un'operazione contro un sito nei pressi di Damasco, già in precedenza bombardato.

Intanto Svezia e l'Olanda hanno deciso di farsi sentire e alla vigilia del consiglio informale di Copenaghen hanno inviato una lettera all'alto rappresentante Ue Kaja Kallas in cui chiedono misure contro Israele e ai vertici politici di Hamas alla luce delle violazioni ai diritti umani in violazione dell'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ue.

Carri armati israeliani nella Striscia di Gaza