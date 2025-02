Israele news, oggi Hamas libera altri 6 ostaggi. I miliziani sul palco di Rafah mostrano le armi rubate all’Idf

06:54

La famiglia Bibas: "Shiri è stata una madre meravigliosa per Ariel e Kfir"

La famiglia Bibas in un messaggio diffuso dopo la conferma che i resti restituiti erano quelli della loro cara: "Shiri è stata una madre meravigliosa per Ariel e Kfir, una compagna amorevole per Yarden, una sorella e zia devota e un'amica incredibile. Grazie a tutti per il vostro supporto e amore in questi 16 mesi, vorremmo che Shiri potesse essere qui per vederlo". "Abbiamo richiesto certezza" sul destino di Shiri e dei due figli Ariel e Kfir "per 16 mesi, e ora non c'è conforto in questo", ha aggiunto. I corpi dei due bambini sono stati riconsegnati giovedì e secondo l'Idf non sono stati uccisi a mani nude dai sequestratori. Secondo gli esperti israeliani, anche Shiri è stata "brutalmente" assassinata nel novembre 2023.