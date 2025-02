Israele news, Hamas rispetterà gli accordi: “Ostaggi liberi sabato”. Intelligence Usa choc: “Tel Aviv attaccherà l’Iran quest’anno”

Roma, 13 febbraio 2025 - In Medio Oriente sembra essere rientrata la crisi nei negoziati tra Hamas e Israele. Il gruppo paramilitare palestinese è tornato sulla sua decisione e ha accettato di procedere con il rilascio degli ostaggi in cambio dei prigionieri palestinesi detenuti in Israele, come da accordi e nei tempi concordati, secondo i media arabi e israeliani.

Miliziani di Hamas con alcuni ostaggi in un tunnel nella Striscia

Hamas aveva affermato due giorni fa che la liberazione dei tre israeliani rapiti, prevista per sabato, sarebbe slittata visto che Tel Aviv non aveva rispettato gli accordi (Dal cessate il fuoco agli accessi di aiuti a Gaza). Ma nei recenti colloqui al Cairo i mediatori egiziani e qatarini hanno promesso di rimuovere gli ostacoli che impediscono il flusso di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, convincendo Hamas a rispettare gli accordi. Una fonte ha affermato che "Hamas sta aspettando di vedere l'implementazione sul campo".

Rivelazione choc del ‘Washington Post', che cita numerosi rapporti dell'intelligence Usa: Israele attaccherà l'Iran per fermare il suo programma nucleare entro metà 2025. Secondo Times of Israel il raid israeliano potrebbe ritardare il programma nucleare iraniano di settimane o mesi, però aumentando anche la tensione nella regione e rischiando un conflitto più ampio. Il rapporto risale a inizio gennaio, alla fine dell'amministrazione Biden e ai primi giorni di mandato dell'amministrazione Trump. Brian Hughes, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale di Trump, ha assicurato al Wp che il presidente Trump "non permetterà all'Iran di ottenere un'arma nucleare". "Sebbene preferisca negoziare pacificamente una soluzione alle annose questioni americane con il regime iraniano, non aspetterà all'infinito se l'Iran non è disposto a trattare, e presto", ha precisato Hughes.

