Venerdì 29 Agosto 2025

Il bluff di Putin

Lorenzo Castellani
Il bluff di Putin
Esteri
Israele news, ucciso il primo ministro Houthi con un raid su Sana'a. Onu: "Occupazione di Gaza più che catastrofica"
29 ago 2025
29 ago 2025
REDAZIONE ESTERI
Israele news, ucciso il primo ministro Houthi con un raid su Sana'a. Onu: "Occupazione di Gaza più che catastrofica"

Il premier dei ribelli yemeniti eliminato ieri con un attacco mirato. Consigliere di Netanyahu a Donald Trump: occupazione temporanea fino alla eliminazione di hamas

Israele news, ucciso il primo ministro Houthi con un raid su Sana’a. Onu: “Occupazione di Gaza più che catastrofica”
Roma, 29 agosto 2025 - Israele, con un attacco a un "obiettivo militare" degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a, ha ucciso il primo ministro Ahmed Ghaleb Al-Rahwi. Due i raid mirati, uno contro 10 ministri senior degli Houthi, tra cui il ministro della Difesa, in un luogo fuori Sana'a, e un secondo indirizzato contro il premier Ahmed Ghaleb Al-Rahwi.

"Un'offensiva su vasta scala a Gaza sarebbe più che catastrofico" è l'allarme lanciato dal portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, nell'incontro quotidiano con i media internazionali. "Alcuni quartieri, hanno già subito attacchi mortali negli ultimi giorni". Ma l'occupazione potrebbe essere temporanea, e senza deportare gli abitanti, ha detto ieri il funzionario israeliano Ron Dermer, consigliere strettissimo del premier israeliano Benjamin Netanyahu, a Donald Trump durante la riunione di ieri alla Casa Bianca sul futuro Striscia, rivela l'emittente israeliana "Channel 12". Lo scopo di Israele, ha spiegato Dermer "è distruggere Hamas prima di consegnare Gaza a un organo di governo che non rappresenti una minaccia per lo Stato ebraico".

Bombardamento israeliano a Sana'a, Yemen
Bombardamento israeliano a Sana'a, Yemen
06:25
Idf: indagine per l'uccisione di soldati libanesi

Le Idf hanno aperto un'indagine per l'incidente in cui un drone israeliano, precipitato nel Libano meridionale, è esploso uccidendo e ferendo diversi membri delle forze armate libanesi. "Le IDF esprimono il loro rammarico per il ferimento dei soldati dell'esercito libanese", afferma il portavoce dell'Idf, secondo cui, il drone avrebbe dovuto colpire un sito di Hezbollah che il gruppo terroristico stava ricostruendo.
 

06:25
Wafa: oggi a Gaza uccisi 21 palestinesi

Secondo le informazioni della agenzia di stampa palestinese Wafa oggi almeno 21 palestinesi sono stati uccisi e altri feriti a causa degli attacchi israeliani in diverse zone della Striscia di Gaza. Cinque le vittime in un attacco nei pressi di una tenda per sfollati ad Al-Mawasi, a ovest di Khan Younis, nel sud. Altre cinque vittime nel quartiere Tel al-Hawa, a sud-ovest di Gaza City. A nord-ovest di Gaza City, a Sudaniya, sono state uccise quattro persone e due nel campo profughi Al-Bureij, nel centro della Striscia. Altri cinque morti sono stati provocati dai raid su Deir al-Balah. 
 

