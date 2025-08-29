Israele news, ucciso il primo ministro Houthi con un raid su Sana’a. Onu: “Occupazione di Gaza più che catastrofica”

Roma, 29 agosto 2025 - Israele, con un attacco a un "obiettivo militare" degli Houthi nella capitale yemenita Sana'a, ha ucciso il primo ministro Ahmed Ghaleb Al-Rahwi. Due i raid mirati, uno contro 10 ministri senior degli Houthi, tra cui il ministro della Difesa, in un luogo fuori Sana'a, e un secondo indirizzato contro il premier Ahmed Ghaleb Al-Rahwi.

"Un'offensiva su vasta scala a Gaza sarebbe più che catastrofico" è l'allarme lanciato dal portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric, nell'incontro quotidiano con i media internazionali. "Alcuni quartieri, hanno già subito attacchi mortali negli ultimi giorni". Ma l'occupazione potrebbe essere temporanea, e senza deportare gli abitanti, ha detto ieri il funzionario israeliano Ron Dermer, consigliere strettissimo del premier israeliano Benjamin Netanyahu, a Donald Trump durante la riunione di ieri alla Casa Bianca sul futuro Striscia, rivela l'emittente israeliana "Channel 12". Lo scopo di Israele, ha spiegato Dermer "è distruggere Hamas prima di consegnare Gaza a un organo di governo che non rappresenti una minaccia per lo Stato ebraico".

Live

Bombardamento israeliano a Sana'a, Yemen