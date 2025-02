Israele news in diretta, oggi Hamas libera altri tre ostaggi israeliani. Show a Khan Younis e propaganda: clessidra per la madre di un ragazzo ancora prigioniero

Roma, 15 febbraio 2025 - Hamas oggi libera altri tre ostaggi israliani, e come le altre volte ha allestito un vero e proprio show a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Sul palco dove verranno accompagnati i rapiti il 7 ottobre 2003, sesto round della prima fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza. Ci sono bandiere di Hamas e della Jihad islamica e tanta propaganda. Un'immagine del leader di Hamas ucciso da Israele, Yahya Sinwar, riporta una inglese, ebraico e arabo, che dice "Nessun trasferimento se non a Gerusalemme", rispondendo così alle intenzioni di Trump. Oggi torneranno in Israele Aleksandr Sasha Trufanov, cittadino russo-israeliano di 29 anni, Saguy Dekel-Hen, israelo-americano 36enne, ed il 46enne Yair Horen. Dekel-Chen e Horn saranno liberati da Hamas, mentre Troufanov dalla Jihad islamica.

Intento un convoglio di veicoli della Croce Rossa sta raggiungendo a Khan Younis per ricevere gli ostaggi che poi accompagnerà all'Idf all'interno della Striscia, che li scorterà fino al punto di incontro di Reem allestito dall'esercito al confine.

Live

Allestito come le altre volte un palco di Hamas a Khan Younis per rilascio ostaggi