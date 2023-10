Israele, news in diretta. Biden, no a un secondo fronte: invito a Tel Aviv a non attaccare Hezbollah

Tel Aviv, 21 ottobre 2023 - Israele continua a bombardare la Striscia di Gaza in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre, e intanto prepara l'entrata nerll’enclave palestinese a caccia degli estremisti. I jet con la Stella di David hanno colpito nella notte "numerosi obiettivi" a Gaza, compresi un centro di comando di Hamas e varie "infrastrutture" dei miliziani. Times of Israel scrive di raid mirati ai siti per il lancio di missili anticarro e postazioni utilizzate da cecchini in cima a palazzi del territorio palestinese, che confermerebbero l’imminente invasione di terra. Secondo il governo di Gerusalemme dall'inizio delle ostilità sono stati lanciati da Gaza verso Israele quasi 7 mila i razzi. L'esercito israeliano ha spiegato che circa 450 di questi missili sono ricaduti all'interno della stessa Striscia. I terroristi 'neutralizzati' sarebbero oltre 1.000, decine di capi di Hamas uccisi.

Liberate da Hamas due cittadine con passaporto Usa

Usa e Israele intanto stanno pensando al dopo-Hamas nella Striscia. Tra le ipotesi ci sarebbe l'eventuale insediamento di un governo provvisorio sostenuto dall'Onu e con il coinvolgimento dei governi arabi, scrive Bloomberg citando fonti vicine a Washington.

Il presidente americano Joe Biden è preoccupato per il rischio si apra un secondo fronte e ha esortato Israele ad evitare attacchi contro Hezbollah. Il New York Times, citando fonti informate, scrive che il numero uno della Casa Bianca teme i dei falchi del gabinetto di guerra israeliano, pronti a muovere guerra preventivamente contro Hezbollah, con il rischio di coinvolgere nel conflitto anche l'Iran.

