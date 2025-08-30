Israele news, Gaza sotto le bombe: raid Idf in diversi quartieri. Hamas: “L’occupazione sarà un’opportunità in più per rapire soldati''

Roma, 30 agosto 2025 - Dall'alba di oggi Gaza è sotto pesanti bombardamenti, secondo l'agenzia Wafa decine di persone hanno perso la vita nei raid israeliani sul campo profughi di Nuseirat, nella zona di Karama e ad al-Wahda Street. Oggi il bilancio provvisorio di vittime in tutta la Striscia è di 79 morti. Ieri con 48 vittime il totale dei palestinesi uccisi dall'inizio delle ostilità era salito a oltre 63mila, aveva fatto sapere il ministero della Salute di Gaza, notizia ripresa dal quotidiano israeliano Haaretz.

Idf: pronti gli alloggi. Evacuazione tra circa 8 giorni

Alla tv pubblica Kan una fonte di alto livello dell'Idf ha dichiarato che la maggior parte delle infrastrutture umanitarie nel sud della Striscia è pronta ad accogliere la popolazione che sarà evacuata da Gaza City tra circa otto giorni: "L'Idf prenderà il controllo prima di Rosh Hashanà (Capodanno ebraico, inizia il 22 settembre). Il governo ha indicato di accelerare e decine di migliaia di riservisti verranno richiamati. È indispensabile espellere Hamas e smilitarizzare Gaza per permettere l'ingresso di una forza internazionale, che si rifiuta di entrare finché ci sarà Hamas", ha spiegato la fonte dell'esercito.

Kallas: “Pessimista su sanzioni a Israele”

Ma sembra molto difficile fermare Tel Aviv e anche l'Europa si trova divisa sulle sanzioni che si potrebbero imporre a Israele. E' pessimista l'alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas: non crede nella possibilità che si raggiunga un accordo in ambito Ue per sanzioni a Tel Aviv per la campagna militare di Gaza. Al vertice informale dei ministri degli Esteri Ue a Copenaghen la Kallas ha detto: "Non sono molto ottimista perché anche le opzioni che proponiamo, abbastanza più indulgenti, sui fondi Horizon (il principale programma dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione, ndr), non hanno la maggioranza qualificata. Sono state fatte molte proposte per far sì che quei paesi che non hanno sostenuto possano unirsi, ma non sono ottimista e oggi non adotteremo decisioni", aggiungendo "Questo manda il segnale che siamo divisi su questa questione, non abbiamo una voce unitaria sulla scena globale, ed è molto problematico".

Live

Bombardato il quartiere di Sabra, a sud di Gaza City