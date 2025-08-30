Israele news, Gaza sotto le bombe: raid Idf in diversi quartieri. Hamas: “L’occupazione sarà un’opportunità in più per rapire soldati''

Roma, 30 agosto 2025 - Dall'alba di oggi Gaza è sotto pesanti bombardamenti, secondo l'agenzia Wafa decine di persone hanno perso la vita nei raid israeliani sul campo profughi di Nuseirat, nella zona di Karama e ad al-Wahda Street. Oggi il bilancio provvisorio di vittime in tutta la Striscia è di 79 morti. Ieri con 48 vittime il totale dei palestinesi uccisi dall'inizio delle ostilità era salito a oltre 63mila, aveva fatto sapere il ministero della Salute di Gaza, notizia ripresa dal quotidiano israeliano Haaretz.
Idf: pronti gli alloggi. Evacuazione tra circa 8 giorni
Alla tv pubblica Kan una fonte di alto livello dell'Idf ha dichiarato che la maggior parte delle infrastrutture umanitarie nel sud della Striscia è pronta ad accogliere la popolazione che sarà evacuata da Gaza City tra circa otto giorni: "L'Idf prenderà il controllo prima di Rosh Hashanà (Capodanno ebraico, inizia il 22 settembre). Il governo ha indicato di accelerare e decine di migliaia di riservisti verranno richiamati. È indispensabile espellere Hamas e smilitarizzare Gaza per permettere l'ingresso di una forza internazionale, che si rifiuta di entrare finché ci sarà Hamas", ha spiegato la fonte dell'esercito.
Kallas: “Pessimista su sanzioni a Israele”
Ma sembra molto difficile fermare Tel Aviv e anche l'Europa si trova divisa sulle sanzioni che si potrebbero imporre a Israele. E' pessimista l'alta rappresentante Ue per la politica estera Kaja Kallas: non crede nella possibilità che si raggiunga un accordo in ambito Ue per sanzioni a Tel Aviv per la campagna militare di Gaza. Al vertice informale dei ministri degli Esteri Ue a Copenaghen la Kallas ha detto: "Non sono molto ottimista perché anche le opzioni che proponiamo, abbastanza più indulgenti, sui fondi Horizon (il principale programma dell'Unione Europea per la ricerca e l'innovazione, ndr), non hanno la maggioranza qualificata. Sono state fatte molte proposte per far sì che quei paesi che non hanno sostenuto possano unirsi, ma non sono ottimista e oggi non adotteremo decisioni", aggiungendo "Questo manda il segnale che siamo divisi su questa questione, non abbiamo una voce unitaria sulla scena globale, ed è molto problematico".
Live
La Germania non non sosterrà per il momento le sanzioni dell'Unione Europea contro Israele su Gaza perché non le ritiene utili, ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul arrivando alla riunione informale dei capi della diplomazia Ue a Copenaghen.
Un soldato dell'Idf ha riportato ferite di media gravità e altri sei lievi per l'esplosione di un ordigno che ha colpito un veicolo corazzato Namer ieri nel nord della Striscia di Gaza. I soldati sono stati evacuati per ricevere cure in ospedale e le loro famiglie sono state informate.
Il portavoce delle Brigate Qassam di Hamas, Abu Obeida, ha messo in guardia Israele: "I piani di Israele di occupare Gaza saranno un disastro per la sua leadership politica e militare". Riguardo alla sorte degli ostaggi israeliani a Gaza, Abu Obeida ha affermato che li proteggeranno "per quanto possibile. Saranno con i nostri combattenti nei luoghi di scontro, nelle stesse condizioni di pericolo e di vita. Annunceremo ogni prigioniero ucciso negli atti di aggressione, fornendo il suo nome, la sua foto e la prova della sua morte".
Ieri sera sono stati lanciati pesanti fumogeni sulla parte occidentale di Gaza City, provocando malori tra i residenti. Intanto il quartiere di Sabra, a sud di Gaza City, è stato bombardato con i caccia e i droni hanno preso di mira l'area di Third Street, nel quartiere di Sheikh Radwan, a nord-ovest della città. L'esercito israeliano ha circondato il quartiere di Zeitoun, a est di Gaza City. Altri bombardamenti sono stati registrati su edifici residenziali a Jabalia al-Nazla, a nord della Striscia di Gaza. Secondo i media arabi Idf avrebbe anche usato robot dotati di trappole esplosive per distruggere le abitazioni civili. I soldati isrealiani hanno sparato con mitragliatrici verso la parte orientale di Deir al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale, mentre i caccia israeliani hanno bombardato una casa nella zona di al-Karama, a nord-ovest di Gaza City, uccidendo una donna e suo figlio e ferendo altre persone. Nel mirino anche i campi profughi di Al Nuseirat e Khan Younis, e perfino nella zona di Mawasi a Rafah, dove però sarebbero diretti gli sfollati.
Un soldato israeliano è stato ucciso e altri 11 sono rimasti feriti nei combattimenti in corso a Gaza City, mentre quattro risultano dispersi scrivono i madia israeliani ripresi da al-Jazeera. Secondo la ricostruzione, le truppe israeliane sono state attaccate dai miliziani di Hamas nel quartiere Zeitoun di Gaza City. L'esercito israeliano ha inviato degli elicotteri per evacuare i soldati rimasti feriti.
L'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi contro diverse aree della Striscia di Gaza, in particolare Gaza City. Diverse le vittime e i feriti, tra cui donne e bambini, scrivono i media arabi. A quasi un milione di palestinesi è stato ordinato di spostarsi verso sud. Colpite strade e case, gli sfollati marciano tra le macerie. Gli attacchi aerei stanno prendendo di mira quartieri densamente popolati, sottoposti da giorno a continui bombardamenti israeliani.
L'intenzione delle Idf di occupare Gaza City offre per Hamas ''un'opportunità in più per rapire soldati'' israeliano, ha dichiarato il portavoce delle Brigate Qassam di Hamas, Abu Obeida. "Questo aumenterà le possibilità di catturare nuovi soldati. I nostri combattenti sono in stato di allerta, preparati e con il morale alto".
Il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke, entrando alla riunione informale del Consiglio affari esteri a Copenaghen, ha dichiarato: "Per quanto riguarda Gaza, stiamo assistendo a una situazione umanitaria catastrofica. Da tempo sosteniamo che Israele dovrebbe cambiare rotta e faremo del nostro meglio per trovare un terreno comune".