Israele news, iniziato l’attacco. Katz: “Gaza sta bruciando”. Hamas minaccia di usare gli ostaggi come scudi umani

Roma, 16 settembre 2025 - L'esercito israeliano nella notte ha iniziato l'occupazione di Gaza City. "Gaza sta bruciando", ha dichiarato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, aggiungendo: "le Idf stanno colpendo le infrastrutture terroristiche con il pugno di ferro". "Non cederemo né torneremo indietro finché la missione non sarà completata". Il bilancio provvisorio delle vittime degli attacchi israeliani a Gaza è di 62 morti, fa sapere l'agenzia di stampa Wafa, citando fonti mediche. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avvertito che Hamas ha solo pochi giorni per accettare un accordo di cessate il fuoco. "Gli israeliani hanno avviato le operazioni lì. Quindi crediamo di avere una finestra di tempo molto breve per raggiungere un accordo", ha detto ai giornalisti Rubio. Hamas ha risposto spostando in superficie gli ostaggi: il premier israeliano Benjamin Netanyahu "ha la piena responsabilità della vita dei suoi prigionieri nella Striscia di Gaza", ha dichiarato il gruppo estremista palestinese che ha attacccato anche il presidente americano Donald Trump responsabile di "un palese pregiudizio a favore della propaganda sionista".

Carri armati israeliani pronti a entrare a Gaza