Israele, le ultime notizie sulla guerra. Attacchi più intensi a Gaza. Raid su una moschea a Jenin in Cisgiordania. Usa attivano i sistemi di difesa

Tel Aviv, 22 ottobre 2023 – Le Forze di Difesa israeliane hanno annunciato di aver lanciato un attacco aereo su un complesso sotterraneo appartenente ad Hamas nella moschea di Al-Ansar, a

Jenin, in Cisgiordania. La moschea, secondo quanto reso noto dall'Idf, nascondeva una cellula terroristica che stava organizzando un attacco imminente. Il bilancio secondo i media palestinesi è di “un morto e tre feriti”.

Intanto, gli Stati Uniti hanno annunciato un rafforzamento della loro presenza militare in Medio Oriente a causa della “recente escalation da parte dell'Iran e delle sue forze affiliate” nella regione. Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha annunciato che saranno schierati in tutta la regione ”un sistema di difesa antimissile ad alta quota (Thaad) e diverse batterie di missili terra-aria Patriot” e altri mezzi militari sono stati collocati in uno stato di “pre-schieramento”.

Le notizie in diretta