Israele, l’Ue non decide. Kallas: "L’Europa è divisa. Così non abbiamo voce"

Un diluvio di fuoco si è abbattuto ieri in diversi rioni di Gaza City, mentre oggi il gabinetto di sicurezza israeliano tornerà a esaminare in dettaglio i progetti di occupazione totale della città in quello che Netanyahu ha descritto come "la fase decisiva per la distruzione di Hamas", lasciando così intendere che Israele non è al momento interessato alla ricerca di una tregua.

Le forze di terra per ora restano attestate in due rioni periferici di Gaza City: Sabra e Zeitun, dove un blindato israeliano è stato distrutto venerdì da un ordigno piazzato da Hamas. Sette i militari feriti. Ma l’episodio ha subito innescato la diffusione di voci secondo cui Hamas era riuscito anche a rapire uno o più militari. Per evacuare l’equipaggio del blindato l’artiglieria ha creato un fuoco di sbarramento tale da far ritenere agli abitanti che nella notte fosse scattata la prevista offensiva israeliana. Il portavoce militare in lingua araba, Avichay Adraee, ha pubblicato su X un post in cui accusava Hamas di diffondere voci infondate. Ieri l’Idf ha cercato di mettere a tacere una volta per tutte Abu Obeida, il portavoce dell’ala militare di Hamas, centrando nel rione Rimal un condominio in cui secondo l’intelligence aveva trovato rifugio. L’esito di quell’attacco non è stato subito accertato: ma il volume di fuoco degli ordigni israeliani ha provocato una strage in un forno vicino dove erano in fila decine di civili, fra cui molti bambini. Almeno 11 i morti. Altri attacchi di artiglieria sono stati segnalati nei pressi dell’ospedale Shifa e in quanto resta di quello che era il campo profughi di Jabalya. Israele conta anche di sospingere la popolazione (oltre 800 mila abitanti) da Gaza City verso il sud della Striscia, per avere terreno libero contro di Hamas.

Nel frattempo, oltre ai bombardamenti, anche la fame continua a mietere vittime fra i civili: ieri altre 10 persone sono morte di inedia, portando il bilancio a 332 negli ultimi due mesi. Contro la politica di Netanyahu – oltre al capo di stato maggiore, gen. Eyal Zamir – si è espresso anche l’ex ministro della difesa Yoav Gallant (Likud). L’occupazione di Gaza City, ritengono entrambi, può attendere. Prima occorre piuttosto liberare gli ostaggi rimasti nelle mani di Hamas: parole che di fatto echeggiavano quelle di migliaia di dimostranti raccoltisi ieri presso il ministero della difesa. Ma secondo Gallant nel governo di Netanyahu i ministri massimalisti Ben Gvir e Smotrich beneficiano di una sorta di "diritto di veto". Ieri è stato identificato il corpo di Idan Shtivi, recuperato giovedì nella Striscia assieme a quello di Idan Weiss. Martedì decine di migliaia di riservisti torneranno dunque a indossare la divisa (per molti di loro è la quarta o la quinta volta dal 7 ottobre) per l’invasione di Gaza City.

Israele mantiene un atteggiamento molto rigido, ieri oggetto di consultazioni informali a Copenhagen da parte dei ministri degli esteri della Ue. Olanda, Svezia e Danimarca hanno suggerito di sospendere il capitolo di cooperazione commerciale con Israele, mentre il ministro Tajani ha proposto di limitarsi in questa fase con "sanzioni ai coloni più violenti". "Sarebbe – ha aggiunto – un messaggio forte nella direzione delle fondamenta dello Stato palestinese". L’Alto rappresentante Kaja Kallas (nella foto) ha ammesso: "Siamo divisi, non si può indorare la pillola. E non abbiamo voce sulla scena". Intanto Israele sembra essere riuscito a persuadere Trump a escludere l’Anp da ogni ricostruzione di Gaza. Israele ha inoltre ha ottenuto conferma di essere riuscito a decapitare i vertici politici dei ribelli yemeniti Houthi.