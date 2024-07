Libano, Israele sta bombardando il sud del Paese: rappresaglia contro l’attacco di Hezbollah sul Golan

04:34

Israele bombarda il sud del Libano

Fonti libanesi, riprese dal Times of Israel e dal portale palestinese Quds, riportano che nel sud del Libano sono in corso bombardamenti israeliani. Ad essere colpita in particolare sarebbe la città di Houla, a ridosso del confine. Si tratterebbe di una rappresaglia contro il raid di Hezbollah che due giorni fa ha ucciso 12 giovani nel Golan. Al momento, l'Idf non ha ancora commentato.