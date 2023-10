Israele, Kibbutz sotto attacco: “I miliziani di Hamas sono alla porta”

Roma, 7 ottobre 2023 – Chi ha assistito alla scena parla di birre e piatti sparsi al suolo alla rinfusa, di giovani in fuga a migliaia nell’oscurità del deserto. Di corpi caduti a terra nella calca o sotto i colpi dei miliziani palestinesi. Negli occhi dei testimoni gli ultimi istanti di chi è rimasto lì, in una pozza di sangue, mentre i ’più fortunati’, protetti dal buio, trovavano riparo tra le dune. Chi ferito, chi incolume, tutti terrorizzati. L’offensiva di Hamas contro Israele non ha risparmiato neanche un affollatissimo party notturno di musica trance nel deserto, vicino al Kibbutz Re’im, a due passi dalla Striscia di Gaza. Prima sono piovuti i razzi, poi i combattenti hanno aperto direttamente il fuoco sulla folla. Almeno un morto e una ventina di feriti, è il bilancio ancora provvisorio.

Israele sotto attacco di Hamas

Se per anni Israele si è concentrato a distruggere i temibili tunnel sotterranei che dalla Striscia sbucavano oltreconfine, stavolta i miliziani sono penetrati da terra, cielo e mare, beffando con facilità irrisoria il confine più controllato al mondo, dotato di barriere ad alta tecnologia e sorveglianza aerea 24 ore su 24. Un mistero, non solo per i complottisti più incalliti. I combattenti hanno seminato il panico nei kibbutz di confine, in quelli che negli anni ’60 sono stati un simbolo per la sinistra internazionale con il loro inno all’eguaglianza e alla proprietà collettiva. Un passato glorioso, un presente di terrore che stride con l’apertura degli abitanti alla solidarietà e al dialogo nei confronti dei vicini palestinesi.

“Ci siamo svegliati alle 6.30 al rumore delle esplosioni dei razzi – racconta una residente, Adele Raemer –. Poi nella nostra rete interna di comunicazione abbiamo ricevuto un messaggio perentorio: ‘Infiltrazione’. Mio figlio ed io ci siamo chiusi nella stanza protetta, il Mamad, con qualche bottiglia. Subito dopo i terroristi hanno cercato di forzare la finestra del mio appartamento". La donna trattiene il fiato: è ancora rinchiusa nel nascondiglio, mentre descrive l’incursione nel kibbutz di Nirim. Nota sul web per il suo aiuto ai palestinesi, Raemer ha ricevuto da tre di loro messaggi di incoraggiamento. La paura è tanta, perché i miliziani di Hamas hanno sparso morte nelle ’comuni israeliane’. Decine le persone catturate e portate oltre la striscia di Gaza. “Speriamo di poter uscire presto”, si augura Raemer. E non solo lei lungo la Striscia.