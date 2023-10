Israele avverte: “Hezbollah apre il secondo fronte? Colpiremo l’Iran”

Tel Aviv, 22 ottobre 2023 – Volano parole pesantissime tra Israele e Iran, con tanto di minacce.

“Il piano dell'Iran è di attaccare Israele su tutti fronti. Se realizziamo che vogliono attaccare Israele, non solo su tutti i nostri fronti, noi attaccheremo la testa del serpente, l'Iran”, ha detto il ministro dell'economia di Israele Nir Barkat in una intervista al quotidiano inglese 'Daily Mail'. Barkat - che si riferiva agli Hezbollah libanesi, alleati di Teheran - ha anche minacciato che se questi apriranno un fonte al nord, Israele “li cancellerà dalla faccia della terra”.

Carro armato israeliano al confine con il Libano (Ansa)

Poi sono arrivate anche le parole di Benyamin Netanyahu che ha minacciato ”conseguenze distruttive per gli Hezbollah e per il Libano” se quella milizia filo-iraniana decidesse di scatenare una guerra piena contro Israele. "Ancora non sappiamo se gli Hezbollah siano intenzionati ad andare ad un conflitto totale - ha detto il premier, durante un sopralluogo al confine nord -. Se lo facessero, proverebbero poi nostalgia per la guerra del 2006. Sarebbe per loro un errore fatale. Noi li colpiremmo allora con una potenza che nemmeno si immaginano, con conseguenze distruttive per loro e per lo Stato del Libano”.

Proprio nelle stesse ore l'Iran ha messo in guardia Israele e gli Usa sul rischio che la situazione mediorientale possa diventare "incontrollabile” se questi due paesi non “metteranno immediatamente fine ai crimini contro l'umanità e al genocidio a Gaza".

Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha detto: “Oggi la regione è come una polveriera. Vorrei avvertire gli Stati Uniti e il regime fantoccio israeliano che se non metteranno immediatamente fine ai crimini contro l'umanità e al genocidio a Gaza, tutto sarà possibile in qualsiasi momento e la regione andrebbe fuori controllo”.