Israele ed Hezbollah sparano ancora: “Tregua violata”. Cpi: revoca arresto di Netanyahu se Tel Aviv apre indagine seria

Roma, 28 novembre 2024 – La Corte penale internazionale potrebbe revocare i mandati d'arresto spiccati nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu e dell'ex ministro della Difesa Yoav Gallant. La Corte chiede però a Israele di avviare un’indagine approfondita. Lo ha detto, in un'intervista radiofonica a Kan, il portavoce della Cpi, Fadi El Abdallah, aggiungendo che i sospettati hanno il diritto di presentare ricorso. Mercoledì Netanyahu ha annunciato che lo Stato ebraico avrebbe presentato ricorso contro i mandati di arresto emessi nei suoi confronti e di quelli di Gallant.

Le truppe israeliane restano in massima allerta nonostante la tregua in Libano

Intanto a poche ore dall’annuncio della tregua tra Israele e Hezbollah, un drone dell'aeronautica militare israeliana ha attaccato un veicolo libanese nella zona del villaggio di Markaba, nel sud del Paese, due persone sono rimaste ferite. Lo riferisce Channel 12. Agli sfollati del sud del Libano non è ancora permesso rientrare nei loro villaggi in base all'accordo di cessate il fuoco. L'Idf ha 60 giorni per ritirarsi.

Proprio l’Idf ha confermato di aver effettuato questa mattina un attacco con un drone nel Libano meridionale, definendolo un colpo di avvertimento. “È stato identificato l'arrivo di sospetti, alcuni con veicoli, in diverse aree del Libano meridionale, il che costituisce una violazione del cessate il fuoco”, ha affermato l'esercito di Tel Aviv. La tensione resta sempre molto alta. Infatti, secondo quanto riferiscono i media israeliani, un missile intercettore è stato lanciato poco fa sulla Galilea occidentale.

