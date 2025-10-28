Martedì 28 Ottobre 2025

Guerra alla droga

Carmine Pinto
Guerra alla droga
Esteri
Israele, media: nella bara consegnata da Hamas i resti di un ostaggio già restituito
28 ott 2025
REDAZIONE ESTERI
Israele, media: nella bara consegnata da Hamas i resti di un ostaggio già restituito

“Hamas ha inscenato il ritrovamento del corpo”. I resti non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Netanyahu convoca riunione urgente

Roma, 28 ottobre 2025 - Secondo quanto riportato dai testimoni oculari dei riservisti dell'Idf, Hamas avrebbe inscenato il ritrovamento del corpo consegnato ieri a Israele. Secondo Times of Israel, la bara consegnata ieri sera contiene i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura. I resti non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi attualmente ancora detenuti nella Striscia di Gaza. 

Il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu convocherà una riunione urgente in risposta alle violazioni commesse da Hamas.

epaselect MIDEAST GAZA ISRAEL CONFLICT
I palestinesi osservano mentre gli escavatori cercano i corpi degli ostaggi tra le macerie degli edifici danneggiati nella zona di Khan Yunis

Notizie in diretta

07:57
Netanyahu convoca riunione urgente

Il Primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu convocherà una riunione urgente in risposta alle violazioni commesse da Hamas nella restituzione dei resti degli ostaggi e in seguito alla valutazione secondo cui Hamas ha restituito i resti di un ostaggio precedentemente restituito. Lo scrive Ynet, versione online del quotidiano israeliano Yediot Ahronoth. Israele starebbe valutando diverse possibili risposte a queste violazioni, tra cui l'estensione della linea gialla sotto il controllo dell'Idf.

07:47
Media: Hamas ha inscenato il ritrovamento del corpo

 

Secondo quanto riportato dai testimoni oculari dei riservisti dell'Idf, Hamas avrebbe inscenato il ritrovamento del corpo consegnato ieri. Lo riportano vari media israeliani. Channel 12 e la Radio dell'Esercito citano riservisti di stanza nella parte orientale di Gaza City, secondo cui gli agenti di Hamas avrebbero fatto dei lavori di scavo nella zona, prima di estrarre un corpo da un edificio vicino e posizionarlo nella buca. Hamas avrebbe poi ricoperto il corpo di terra e chiamato la Croce Rossa per assistere allo "scavo". La Radio dell'Esercito ha affermato che l'intero incidente è stato filmato da un drone militare. L'Idf non ha ancora commentato. 

07:43
Media: nella bara data da Hamas i resti di un ostaggio già restituito

La bara consegnata ieri sera da Hamas a Israele contiene i resti di un ostaggio il cui corpo era già stato riportato in Israele per la sepoltura. I resti non appartengono a nessuno dei 13 ostaggi attualmente ancora detenuti nella Striscia di Gaza. Lo scrive il Times of Israel. La valutazione è stata effettuata dalle autorità a seguito del completamento delle operazioni di identificazione presso l'istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv.

