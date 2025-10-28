Israele, media: nella bara consegnata da Hamas i resti di un ostaggio già restituito

07:47

Media: Hamas ha inscenato il ritrovamento del corpo

Secondo quanto riportato dai testimoni oculari dei riservisti dell'Idf, Hamas avrebbe inscenato il ritrovamento del corpo consegnato ieri. Lo riportano vari media israeliani. Channel 12 e la Radio dell'Esercito citano riservisti di stanza nella parte orientale di Gaza City, secondo cui gli agenti di Hamas avrebbero fatto dei lavori di scavo nella zona, prima di estrarre un corpo da un edificio vicino e posizionarlo nella buca. Hamas avrebbe poi ricoperto il corpo di terra e chiamato la Croce Rossa per assistere allo "scavo". La Radio dell'Esercito ha affermato che l'intero incidente è stato filmato da un drone militare. L'Idf non ha ancora commentato.