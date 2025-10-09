Israele, Hamas e quell’accordo di pace ‘imperfetto’ per Gaza: perché può funzionare o andare storto

Ci sono tanti motivi per cui questo piano di pace vada storto e, di contro, poche ragioni per cui possa funzionare. Eppure, per quanto la logica suggerirebbe il contrario, occorre partire da queste ultime.

I festeggiamenti dei bambini palestinesi a Khan Yunis

I Paesi che spingono per il nuovo Medio Oriente (e perché)

Di fondo, c’è una gran voglia di un nuovo Medio Oriente, anche se i motivi umanitari non c’entrano assolutamente nulla. La Striscia di Gaza è da ricostruire, e questo alimenterà gli appetiti di tutti. Si apriranno nuove rotte commerciali che vedranno l’India protagonista (non a caso, il premier indiano Modi è stato uno dei primi a complimentarsi) e delle quali beneficeranno tanto i Paesi del Golfo, quanto l’Egitto, Israele e la Turchia.

Le future vie dell’energia: il progetto Eastmed

Infine, ci sono le future vie dell’energia, con il progetto Eastmed, che riguarderanno molti Paesi, fra cui anche l’Italia. Sono tutte cose incompatibili con la tensione, nella migliore delle ipotesi, che ha caratterizzato il Medio Oriente in questi decenni. Già solo per questi tre motivi, che sono i principali, l’accordo deve reggere. Ci sarebbe, con molta calma, anche la questione umanitaria e la pace che la regione aspetta da lungo tempo.

I fattori che ostacolano la pace

Tutto questo, però, è messo alla prova da molti fattori. Il primo, è che le due parti chiamate in causa non facciano saltare il banco, cosa che, al momento, entrambe non vogliono fare. Israele non vuole indispettire il presidente Trump, Hamas non vuole perdere un’occasione storica e vedersi riconosciuto come un interlocutore politico nella Palestina del futuro, pur rimanendo di fondo un’organizzazione terroristica. Netanyahu deve fare i conti con l’estrema destra del suo governo, che potrebbe anche decidere di fare cadere l’esecutivo. Hamas con le sue frange più belligeranti, che potrebbero decidere di vendicare le migliaia di persone morte durante i raid di Tel Aviv.

Un maxiposter dedicato a Donald Trump a Tel Aviv

L’autodeterminazione del popolo palestinese

Ammettendo che questo non succeda, ci sono molti altri motivi per cui qualcosa potrebbe andare storto. Nel piano il riconoscimento della Palestina non è incluso, ma già dalla futura gestione della Striscia di Gaza si potrà avere un’idea di quanto verrà permesso al popolo palestinese di autodeterminarsi dal punto di vista politico. Non si è ancora capito chi guiderà la Striscia in questo periodo di interregno e come. Manca una tempistica sul ritiro dell’IDF e c’è da scommettere che Netanyahu cercherà di dilazionarla il più possibile. Va poi tenuto conto del fatto che, in una situazione del genere, l’incidente che può innescare un nuovo focolaio di conflitto è altamente probabile. Come anche un monitoraggio volutamente distorto da entrambe le parti per mettere l’altra in cattiva luce.

Un grande passo avanti complesso da gestire

Infine, l’accordo di oggi è un grande passo avanti. Ma rimane, enorme e molto più complesso da gestire, il problema dell’espansione di Israele in Cisgiordania, della quale tutti, incluso Trump, sembrano essersi dimenticati, ma che inciderà, eccome sulla delimitazione territoriale del futuro Stato di Palestina. Ammesso che ci si arrivi.