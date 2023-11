Bombardamento ospedale al-Shifa, interrotte le comunicazioni. Israele accusa Hamas: “Razzo palestinese”

04:15

Black out totale nell'ospedale Al Shifa di Gaza

E' black out totale nell'ospedale al Shifa di Gaza City. Lo riportano diversi media, tra cui Al-Arabiya. Nel corso della giornata l'ospedale era stato colpito da un missile. Le forze armate dello Stato ebraico hanno precisato in serata che la struttura era stata centrata per errore da un razzo palestinese, sparato contro l'esercito israeliano che opera nell'area