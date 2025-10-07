Anniversario 7 ottobre, Razzo dalla Striscia verso Netiv HaAsara. Oggi riprendono i negoziati in Egitto, Netanyahu: “Vogliamo la vittoria totale”

Roma, 7 ottobre – A due anni dall’attacco terroristico del 7 ottobre, stamattina dal nord della Striscia è partito un razzo verso Netiv HaAsara, una delle comunità israeliane teatro della strage del 2023. Al momento non risultano feriti. È in corso una protesta davanti alle case dei ministri israeliani per ricordare la stage del 7 ottobre: i manifestanti chiedono l’accordo sugli ostaggi e la fine del conflitto a Gaza.
Oggi riprendono i colloqui di pace in Egitto: stanotte si è conclusa la prima tornata in modo “positivo” ed è stata definita la tabella di marcia delle trattative in corso. Ma la delegazione di Hamas avrebbe spiegato ai mediatori che i continui bombardamenti su Gaza rappresentano una sfida per il rilascio dei prigionieri. Netanyahu: "Siamo vicini alla fine della guerra, ma non ci siamo ancora. Hamas non è ancora stato distrutto".
Ultime notizie in diretta
Benjamin Netanyahu è ottimista sulla fine della guerra a Gaza, ma ha avvertito che Israele non si accontenterà di niente di meno che una vittoria totale. "Siamo vicini alla fine della guerra, ma non ci siamo ancora", ha chiarito in un'intervista rilasciata a Ben Shapiro alla vigilia del secondo anniversario dell'eccidio del 7 ottobre 2023. "Ciò che è iniziato a Gaza finirà a Gaza, con il rilascio di tutti i nostri e la fine del regime terroristico di Hamas", ha detto citando 46 persone in cattività, mentre in totale sono 48. Venti dei rapiti, ha poi confermato, sono ancora vivi. Ma bisogna andare fino in fondo, mentre a Sharm el Sheikh sono in corso i negoziati sul piano Trump. Hamas, ha detto, non è ancora stato completamente distrutto: "Ci arriveremo. Anche Hezbollah, la Siria e gli Houthi hanno subito duri colpi. Israele è emerso da quel giorno come il paese più orte della regione, ma abbiamo ancora delle cose da fare per completare la vittoria", ha sottolineato. Netanyahu ha poi fatto riferimento alla possibilità di espandere gli Accordi di Abramo. "Possiamo raggiungere più accordi di pace, non solo in Medio Oriente, ma prima dobbiamo porre fine alla guerra a Gaza", ha chiarito spiegando che diversi grandi paesi a maggioranza musulmana sono già in contatto con Israele.
In Israele, i manifestanti che chiedono un accordo sugli ostaggi e la fine del conflitto a Gaza si sono radunati davanti alle abitazioni dei ministri e dei parlamentari della coalizione, nel secondo anniversario delle stragi del 7 ottobre. Lo riporta la stampa dello stato ebraico. "Non abbiamo dimenticato l'abbandono", uno degli slogan intonati dai manifestanti.
Un razzo è stato lanciato dalla Striscia di Gaza in direzione di Netiv HaAsara, nel sud di Israele, dove sono tornate stamani a suonare le sirene dell'allarme antiaereo passati due anni dall'attacco del 7 ottobre 2023 in Israele che ha fatto scattare le operazioni militari israeliane nell'enclave palestinese finita nel 2007 in mano a Hamas. Lo riferisce il 'Times of Israel' citando le notizie confermate dai militari israeliani. Al momento non risultano feriti. Nel 2023, ricordano i media israeliani, anche Netiv HaAsara finì nel mirino dell'attacco.
"Gli incontri tra i mediatori e Hamas proseguiranno oggi a Sharm el-Sheikh, in un clima positivo". Lo riferisce l'agenzia di stampa egiziana Al-Qahera News.
Si sono conclusi a Sharm el-Sheikh i primi colloqui tra i mediatori e Hamas. Lo riportano fonti di Al Jazeera, secondo cui "l'incontro dei mediatori con la delegazione di Hamas è stato positivo" e "ha delineato la tabella di marcia e i meccanismi per l'attuale ciclo di colloqui". La delegazione di Hamas, che comprendeva due dei membri dell'organizzazione terroristica sopravvissuti al tentato assassinio di Doha, ovvero Khalil Al-Hayya e Zaher Jabarin, secondo quanto riportano le stesse fonti, avrebbe spiegato ai mediatori che i continui bombardamenti su Gaza rappresentano una sfida per il rilascio dei prigionieri.