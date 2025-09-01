Le minacce di Israele alla Global Sumud Flotilla

Roma, 1 settembre 2025 - Tel Aviv minaccia la Global Sumud Flotilla. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, ha presentato al governo un piano volto a fermare la più grande flottiglia umanitaria mai pianificata per portare aiuti a Gaza, composta da 50 navi con attivisti provenienti da 44 Paesi.

Ben-Gvir, riporta il Jerusalem Post, ha presentato il piano durante una discussione tenutasi ieri sulle misure da intraprendere per fermare la flottiglia. All'incontro hanno partecipato il primo ministro Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Israel Katz, il ministro degli Esteri Gideon Saar e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer.

Il piano di Ben-Gvir prevede di designare gli attivisti come terroristi e di sequestrarne le imbarcazioni. Gli attivisti saranno detenuti nelle prigioni destinate ai terroristi e saranno loro negati privilegi speciali come la televisione, la radio e il cibo specializzato.

"Abbiamo letto e preso atto di quanto dichiarato dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano ma naturalmente questo non cambia niente, noi partiamo comunque". Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia della Global Sumud Flotilla, ha commentato così il piano israeliano. "Dal nostro punto di vista - spiega Delia - non possiamo che ribadire quanto diciamo dall'inizio della preparazione della nostra iniziativa, ovvero che noi ci muoviamo nella più totale legalità, sostenuti dal diritto internazionale: navigheremo in acque internazionali, per poi entrare in acque a sovranità palestinese, e fin quando saremo in acque internazionali nessuno ha il diritto di fermarci, di operare arresti e sequestri. Se accadrà, ad infrangere la legge sarà Israele, non noi, noi saremo le vittime di un reato, di una violazione del diritto commessa da qualcun altro. In quel caso, naturalmente - aggiunge la portavoce - ci auguriamo che il nostro governo e i governi degli oltre 45 Paesi i cui cittadini saranno rappresentati dalla Flotilla intervengano come loro dovere per opporsi a quelli che non sarebbero arresti ma, di fatto, rapimenti. In ogni caso, davvero non comprendiamo come portare cibo e acqua a popolazioni stremate dai bombardamenti, dalla fame e dalla sete possa arrecare disturbo a qualcuno".