Israele-Gaza, Trump: “Non ci sarà l’annessione della Cisgiordania”. E Netanyahu ferma la legge

Tel Aviv, 23 ottobre 2025 – Nessuna annessione della Cisgiordania, almeno per il momento. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato al governo di non fare avanzare alcun progetto di legge in merito fino a nuovo avviso. A darne notizia è il quotidiano Haaretz dopo lo stop arrivato dagli Usa a seguito del voto preliminare di ieri alla Knesset. In un’intervista a Time, infatti, il presidente Donald Trump ha chiarito che l'annessione "non avverrà" e che, se Tel Aviv andasse avanti con i suoi piani, perderebbe tutto il sostegno degli Stati Uniti. Nella stessa intervista il tycoon ha fatto anche sapere che andrà a Gaza per il "board of peace". "Mi hanno chiesto di fare il presidente. Non era qualcosa che volevo fare, ma il Consiglio di Pace sarà un gruppo molto potente di persone, e avrà molto potere in termini di Medio Oriente", ha sottolineato che ha anche assicurato che prenderà una decisione in merito alla liberazione di Marwan Barghouti, che per molti potrebbe sarebbe uno dei candidati più accreditati per la futura leadership palestinese.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che sta decidendo se appoggiare o meno la scarcerazione di Marwan Barghouti, il leader palestinese da 23 anni rinchiuso in una prigione israeliana. "Mi sono trovato letteralmente di fronte a questa domanda circa 15 minuti prima che mi chiamaste - ha affermato in un'intervista rilasciata al Time il 15 ottobre e diffusa oggi - Era quella la domanda. Era la mia domanda del giorno. Quindi prenderò una decisione". Riferendosi poi ai palestinesi, il presidente ha evidenziato che "al momento non hanno un leader, almeno un leader visibile, e in realtà non lo vogliono, perché tutti i leader sono stati uccisi. Non è un lavoro molto ambito".
Una fonte del ministero degli Esteri turco ha detto all'agenzia di stampa France presse che "sono iniziate le trattative per la partecipazione dell'esercito turco alla missione di mantenimento della pace nella Striscia di Gaza". "Siamo in contatto con i partner sulla questione della nostra partecipazione alla missione che sarà creata a Gaza", ha detto la fonte, precisando che "il livello di partecipazione della Turchia non è ancora stato determinato". Interpellate dal quotidiano Ynet, fonti vicine al premier israeliano Benjamin Netanyahu hanno ricordato che "Netanyahu ha chiarito che non permetteremo alla Turchia di entrare a Gaza, né all'Autorità Nazionale Palestinese".
Israele è impegnato a contribuire al successo del piano di 'cessate il fuoco' di Washington a Gaza, chiedendo al contempo ad Hamas di restituire gli ostaggi deceduti e, nella seconda fase del piano, di disarmare completamente. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri dello stato ebraico, Gideon Sa'ar. Intervenendo a una conferenza stampa a Gerusalemme insieme alla sua omologa albanese, Elisa Spiropali, Sa'ar ha ringraziato il vice presidente statunitense J.D. Vance "per la sua importante visita in Israele" questa settimana, aggiungendo che lo stato ebraico attende con impazienza di ospitare il segretario di stato americano Marco Rubio, il cui arrivo è previsto per oggi. "Abbiamo parlato del piano di 'cessate il fuoco' di Trump. Israele si impegna a lavorare per il successo del piano del presidente Trump. Ci sono difficoltà, ma stiamo facendo, e faremo, tutto il possibile per contribuire al suo successo", ha affermato.
Il disarmo del gruppo islamista palestinese Hamas "dipenderà da come sarà composta la forza di stabilizzazione internazionale", anche se questo processo "impiegherà del tempo". Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti, James David Vance, in un punto stampa con i giornalisti all'aeroporto di Tel Aviv. "La forza di stabilizzazione si incaricherà di disarmare Hamas ma la velocità del processo dipenderà da quali Paesi comporranno questa forza: alcuni Paesi sono in grado di attuare il disarmo di Hamas, altri possono giocare un ruolo ma non credo che saranno poi così utili, quindi tutto dipenderà dalla composizione di questa forza e come saranno in grado di realizzare la fase due dell'accordo di pace", ha aggiunto Vance.