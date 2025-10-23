Israele-Gaza, Trump: “Non ci sarà l’annessione della Cisgiordania”. E Netanyahu ferma la legge

Tel Aviv, 23 ottobre 2025 – Nessuna annessione della Cisgiordania, almeno per il momento. Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato al governo di non fare avanzare alcun progetto di legge in merito fino a nuovo avviso. A darne notizia è il quotidiano Haaretz dopo lo stop arrivato dagli Usa a seguito del voto preliminare di ieri alla Knesset. In un’intervista a Time, infatti, il presidente Donald Trump ha chiarito che l'annessione "non avverrà" e che, se Tel Aviv andasse avanti con i suoi piani, perderebbe tutto il sostegno degli Stati Uniti. Nella stessa intervista il tycoon ha fatto anche sapere che andrà a Gaza per il "board of peace". "Mi hanno chiesto di fare il presidente. Non era qualcosa che volevo fare, ma il Consiglio di Pace sarà un gruppo molto potente di persone, e avrà molto potere in termini di Medio Oriente", ha sottolineato che ha anche assicurato che prenderà una decisione in merito alla liberazione di Marwan Barghouti, che per molti potrebbe sarebbe uno dei candidati più accreditati per la futura leadership palestinese.

Il vice presidente JD Vance in visita alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme (Ansa)

