I tank israeliani entrano a Gaza City: “Chi non se ne va, si arrende o muore”. Tremano le famiglie degli ostaggi nelle mani di Hamas

TEL AVIV (Israele) – Dopo giorni di intensi bombardamenti su due rioni periferici di Gaza City, i primi blindati israeliani hanno fatto ingresso in uno di essi. Fonti locali hanno mostrato alcuni tank che si addentravano a Sabra senza, in apparenza, trovare resistenza. Ma ancora non si tratta della grande offensiva (chiamata adesso in codice: ‘Operazione Pugno di ferro’) con cui il governo israeliano intenderebbe “liquidare Hamas”. Prima che essa possa essere lanciata con tutta la forza necessaria, ossia dispiegando cinque divisioni, occorre infatti costringere quasi un milione di palestinesi a lasciare l’agglomerato urbano e a stiparsi nelle “aree umanitarie” nello spigolo meridionale della Striscia. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir avrebbe comunicato al governo di non avere certezze sui tempi. E il ministro massimalista Bezalel Smotrich avrebbe detto, secondo una ricostruzione della tv israeliana Channel 12: “Abbiamo ordinato un’operazione rapida e potete farla. Chi non evacua, può morire o arrendersi”.

Negli ultimi giorni lavori sono in corso per riattivare l’ospedale Nasser, il principale di Khan Yunis. In quella citta’ un ufficiale israeliano è morto ieri in combattimenti. E l’ala militare di Hamas, secondo un sito web locale, avrebbe passato per le armi quattro persone (fra cui una donna) attive nella distribuzione di aiuti e reputate “in collusione col nemico sionista”. Uno degli uccisi era un ex ufficiale delle forze di sicurezza di Abu Mazen.

Benyamin Netanyahu procede intanto lungo due direttive: da un lato accresce la pressione dell’esercito su Hamas, e dall’altro vuole verificare se sia possibile raggiungere un accordo globale che includa la liberazione dei 50 ostaggi israeliani. I negoziatori israeliani hanno avuto ordine di tenersi pronti a partire in ogni momento. Hamas da parte sua ha accolto la proposta del consigliere Usa Witkoff per un accordo parziale, ma fra le righe ha anche incluso una richiesta di difficile digestione per Israele: riguarda la liberazione – in cambio di 10 ostaggi vivi e dei corpi di 18 ostaggi morti – di 150 palestinesi condannati all’ergastolo, fra cui figure di spicco della ’intifada armata’ di 20 anni fa.

Fra le famiglie degli ostaggi c’è grande sconforto dopo che il presidente Trump ha affermato che la cifra dei “20 ostaggi ancora vivi” potrebbe non essere più attuale, perché “un paio di loro” potrebbero aver ceduto nel frattempo. Queste informazioni hanno agitato ieri ancora una volta le strade di Tel Aviv dove migliaia di dimostranti sono tornati ad invocare la fine immediata della guerra a Gaza.

“Se avrà inizio la occupazione di Gaza City le trattative per una tregua crolleranno – ha avvertito Einav Zingawker, una portavoce dei dimostranti – Mio figlio Matan e con lui gli altri ostaggi moriranno, assieme con altri soldati”. “Sono giorni critici – ha aggiunto - per sventare quel pericolo”. Con lo stesso spirito uno dei leader dell’opposizione centrista, l’ex generale Benny Gantz, ha proposto la costituzione immediata di un “Governo di emergenza per il riscatto degli ostaggi”.

La protesta dei familiari degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas

A due altri esponenti dell’opposizione, Yair Lapid e Avigdor Lieberman, ha chiesto di entrare in blocco nel governo Netanyahu “per liberare gli ostaggi e fissare nuove elezioni per la primavera 2026”. Con la loro presenza congiunta, ha affermato, sarebbe possibile neutralizzare ministri massimalisti come Smotrich e Ben Gvir. La sua iniziativa non è stata coordinata con Lapid e Lieberman e probabilmente è destinata a non decollare.