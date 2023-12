Israele, ultime notizie in diretta. Pesanti raid sulla Striscia di Gaza, Wafa: “Almeno 47 morti”. Londra e Berlino chiedono un “cessate il fuoco duraturo”

Tel Aviv, 17 dicembre 2023 – Mentre si moltiplicano gli appelli a Israele al negoziato per il rilascio degli ostaggi, si registra una nuova ondata di raid sulla Striscia di Gaza. Secondo Hamas diverse persone sono rimaste uccise nei bombardamenti su Deir al-Balah: attacchi aerei e di artiglieria ci sono stati anche sulla località di Bani Suhaila, a Est di Khan Yunis, la seconda città della Striscia di Gaza, roccaforte di Hamas, dove da giorni infuria lo scontro.

Si continua a combattere nella Striscia di Gaza

Gli scontri non si placano e l'esercito israeliano ha annunciato la morte di altri due soldati uccisi in combattimento uno nel Nord, l'altro nel Sud di Gaza. Si tratta di Joseph Avner Doran (26 anni) e di Shalev Zaltsman (24 anni). Secondo le stime ufficiali il bilancio, dall'avvio dell'operazione di terra nella Striscia, è ora di 121 soldati uccisi in combattimento.

Intanto i ministri degli Esteri di Regno Unito e Germania, David Cameron e Annalena Baerbock, chiedono un "cessate il fuoco sostenibile" a Gaza in un articolo sul Sunday Times in cui sottolineano che "troppi civili vengono uccisi". "Hamas ha barbaramente attaccato Israele e ancora lancia razzi ogni giorno per uccidere israeliani. Hamas deve deporre le armi", scrivono i due ministri. Che aggiungono: "Lasciare Hamas al potere a Gaza sarebbe un permanente impedimento alla soluzione dei due Stati”.

