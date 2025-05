Israele bombarda scuola a Gaza: 33 morti. Media: “Trump potrebbe annunciare presto la tregua”

07:33

Media: Trump potrebbe annunciare presto la tregua a Gaza

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, starebbe per annunciare nei prossimi giorni il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riferisce l'emittente Sky News Arabia, citando diverse fonti, secondo cui la mossa prevede anche il rilascio dei 58 ostaggi israeliani nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas. Ieri Trump ha dichiarato: "Vogliamo vedere se possiamo fermare i combattimenti a Gaza. Abbiamo parlato con Israele e vogliamo vedere se possiamo porre fine a tutta questa situazione il prima possibile". Le fonti affermano che l'amministrazione Usa ha aperto un canale di comunicazione con Hamas tramite l'imprenditore palestinese-americano Bishara Behbah e che starebbero per riprendere i negoziati tra Israele e Hamas, nel quadro dell'iniziativa dell'inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff. Una delegazione israeliana dovrebbe arrivare al Cairo oggi per il riavvio dei colloqui, riporta Sky News Arabia.