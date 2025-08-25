Israele news, il capo Idf frena i tank davanti a Gaza: “C’è un accordo per gli ostaggi, dobbiamo accettarlo”

06:06

Raid israeliani a Gaza: sei morti

Sono sei le vittime palestinesi degli attacchi dell'Esercito israeliano (Idf) a Gaza oggi, riporta Al Jazeera. Tre palestinesi sono stati uccisi e molti sono rimasti feriti in un attacco dell'Idf contro una squadra che forniva aiuti a Deir el-Balah. Altri due palestinesi sono morti in seguito ad un attacco nella zona di al-Karameh, a nord-ovest, mentre nel sud una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un raid contro una tenda nella zona di al-Mawasi a Khan Younis.

