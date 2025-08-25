Israele news, il capo Idf frena i tank davanti a Gaza: “C’è un accordo per gli ostaggi, dobbiamo accettarlo”

Roma, 25 agosto 2025 - Mentre l'esercito israeliano stringe d'assedio Gaza City, in vista dell'offensiva che dovrebbe partire entro le prossime due settimane, è lo stesso capo di stato maggiore dell'Idf, il tenente generale Eyal Zamir, a mettere un freno all'azione militare: "C'è un accordo (per la presa di ostaggi) sul tavolo, dobbiamo accettarlo", ha dichiarato durante una visita alla base navale di Haifa. Secondo Zamir "le Idf hanno creato le condizioni per un accordo, ora è nelle mani di Netanyahu". Intanto mobilitata anche la Marina militare per l'operazione a Gaza.
Live
Dalla Giordania è in arrivo un nuovo convoglio composto da 59 camion carichi di provviste alimentari per la Striscia di Gaza, ha riferito l'organizzazione benefica hashemita giordana.
Il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha confermato ai giornalisti arabi che il suo governo è impegnato in "colloqui avanzati" con Israele per raggiungere un accordo di sicurezza. Secondo Sky News Arabic, l'intesa sarebbe basata sulle linee stabilite dall'accordo di disimpegno del 1974, firmato dopo la guerra dello Yom Kippur.
Sono sei le vittime palestinesi degli attacchi dell'Esercito israeliano (Idf) a Gaza oggi, riporta Al Jazeera. Tre palestinesi sono stati uccisi e molti sono rimasti feriti in un attacco dell'Idf contro una squadra che forniva aiuti a Deir el-Balah. Altri due palestinesi sono morti in seguito ad un attacco nella zona di al-Karameh, a nord-ovest, mentre nel sud una persona è stata uccisa e altre due sono rimaste ferite in un raid contro una tenda nella zona di al-Mawasi a Khan Younis.
Le autorità dei ribelli yemeniti Houthi hanno denunciato la morte di almeno sei persone e 86 feriti, oltre 20 delle quali in condizioni critiche, nei raid aerei condotti da Israele sulla capitale yemenita Sana'a. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito "un complesso militare dove si trova il palazzo presidenziale, due centrali elettriche e un deposito di carburante", spiegando che i raid sono stati "una risposta agli attacchi ripetuti del regime terroristico Houthi contro lo Stato di Israele e i suoi civili".