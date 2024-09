Attacco israeliano in Siria: colpite basi Hezbollah e un centro di ricerca. Almeno 7 morti e 15 feriti

Roma, 9 settembre 2024 – Nella serata di ieri, l’esercito israeliano ha attaccato diversi obiettivi in Siria, tra cui un centro di ricerca scientifica. I raid si sarebbero concentrati nella zona di Masyaf, a ovest di Hama, dove sarebbero localizzate diverse basi del gruppo filo-iraniano Hezbollah. L’attacco si sarebbe sviluppato in tre fasi, e le forze del regime di Bashar al-Assad avrebbero “cercato di fronteggiarlo”. L’Osservatorio siriano per i diritti umani riporta un bilancio di almeno 7 morti (di cui 3 civili) e 15 feriti; inoltre, diverse installazioni militari sarebbero state distrutte.

Sempre in serata, due razzi sono stati lanciati dalla regione settentrionale della Striscia di Gaza verso la città israeliana di Ashkelon: uno è stato intercettato dalle forze israeliane, mentre l'altro è finito in mare.

Le notizie in diretta

Il leader di Hezbollah, Hassan Nusrallah