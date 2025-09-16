Israele occupa Gaza, le famiglie degli ostaggi sotto casa di Netanyahu: “Non ci muoveremo da qui”

Roma, 16 settembre 2025 - Con l'azione di terra delle Idf a Gaza le famiglie degli ostaggi hanno aumentato la loro pressione sul governo. La polizia israeliana ha chiuso Assa Street a Gerusalemme, dove si trova la residenza del premier Benjamin Netanyahu, dopo che le famiglie degli ostaggi ancora prigionieri nella Striscia di Gaza hanno annunciato che organizzeranno una nuova protesta contro l’operazione di terra nell'enclave.

La protesta dei famigliari degli ostaggi israeliano in mano ad Hamas

In un comunicato il Forum delle famiglie degli ostaggi ha scritto che il premier è "fuggito in pochi minuti dopo essere venuto a conoscenza dell'intenzione di organizzare una protesta".

Già la sera prima, mentre iniziavano ad arrivare notizie di attacchi pesanti Idf in tutta Gaza City, le famiglie degli ostaggi e gli ex ostaggi avevano iniziato a manifestare davanti alla residenza del primo ministro a Gerusalemme. Anat Angrest, madre dell'ostaggio Matan Angrest, aveva dichiarato già ieri sera che non si sarebbero mossi dalla casa di Netanyahu. "Ci barricheremo qui, non ci muoveremo da qui", ha detto. "I nostri cari vengono bombardati dall'Idf su ordine del primo ministro. Sta facendo di tutto per impedire un accordo e il loro ritorno. Temiamo che questa sarà la loro ultima notte, non siamo più pronti", ha aggiunto.

Netanyahu è accusato di "aver deliberatamente scelto di sacrificare" i prigionieri per "considerazioni politiche", ignorando le richieste di incontro e avvertendo che "la situazione è ormai compromessa". Al contrario, il gruppo ha osservato che "il segretario Rubio ha trovato il tempo di incontrare le famiglie tre volte solo la scorsa settimana". "E' stato commovente incontrare le famiglie degli ostaggi durante la mia visita a Gerusalemme. Le loro storie sono strazianti e incomprensibili. Questa guerra è durata abbastanza. Hamas deve rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi: vivi e deceduti", ha scritto su X, il segretario di Stato americano postando una foto dell'incontro.

Resta che le informazioni sugli ostaggi sono scarse, c’è chi parla di 59 di cui 24 ancora in vita, secondo Amnesty International, e chi ritiene siano solo 20 quelli ancora vivi, secondo le ultime informazioni del governo israeliano.